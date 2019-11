C’è l’Anpi a scuola | il prof di destra protesta | “Ha fatto uscire le classi” Il preside

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) L’Anpi “fa propaganda politica” perché non è possibile raccontare gli anni della Resistenza “senza un contraddittorio” e “con un’esposizione per giunta in senso opposto rispetto alla strada apprezzabile che la storiografia ha intrapreso ultimamente”. L’accusa all’indirizzo dell’associazione dei partigiani è stata pronunciata durante un incontro con gli studenti dell’Istituto superiore Da Vinci di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. A pronunciare quelle parole, però, non è stato un alunno delle classi quinte che stavano ascoltando i delegati dell’Anpi, ma unessore di storia e filosofia, Matteo Simonetti, noto per essere uno dei principali sostenitori in Italia della teoria Kalergi, sul piano di sostituzione etnica in Europa, accusato anche di aver “spinto gli alunni addalla stanza durante l’assemblea”. A denunciare ...

