Caso Yara | la difesa di Bossetti è stata autorizzata a nuovi esami su Dna e reperti

Esami sul Dna e accesso ai referti del caso Yara Gambirasio. Massimo Bossetti, che ha dato incarico ai suoi legali di lavorare alla richiesta di revisione del processo, ottiene una prima vittoria: la corte d'assise di Bergamo ha autorizzato la difesa dell'uomo condannato in via definitiva all'ergastolo per l'Omicidio di Yara Gambirasio a esaminare tutti i reperti d'indagine, i vestiti che indossava la 13enne di Brembate (Bergamo) scomparsa il 26

Svolta per quanto riguarda il caso Yara Gambirasio: la corte d'Assise di Bergamo ha autorizzato la difesa di Massimo Bossetti ad esaminare tutti i reperti d'indagine, i vestiti che indossava la giovane (tra cui slip, leggins, scarpe e giubbotto) e i campioni sulla traccia genetica. Nell'istanza presentata dai difensori Claudio Salvagni e Paolo Camporini, si sottolinea come "ad oggi alla difesa non è stato permesso alcun accesso ai reperti", a

Nove proiettili inesplosi sono stati trovati questa mattina nel campo di Chignolo d'Isola dove il 26 febbraio 2011 fu rinvenuto il cadavere di Yara Gambirasio, scomparsa tre mesi prima da Brembate di Sopra. I proiettili si trovavano accanto al luogo dove da nove anni vengono lasciati fiori e biglietti per la giovane ginnasta di Brembate. Sull'episodio. Potrebbe trattarsi del gesto di un mitomane, ma nessuna pista è esclusa.

Nuova svolta nel caso Yara Gambirasio. I legali di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo in via definitiva per l'Omicidio della 13enne di Brembate di Sopra, hanno annunciato che richiederanno una superperizia che potrebbe far riaprire il caso: "Il dna c'è, denunciamo una frode processuale"

Era venerdì 26 novembre 2010 quando si persero le tracce della giovane Yara Gambirasio che era andata in palestra a consegnare uno stereo per una gara che si sarebbe tenuta la domenica successiva. La 13enne di Brembate di Sopra (in provincia di Bergamo) non fece più ritorno a casa da quella sera e venne ritrovata senza vita tre mesi dopo in un campo a Chignolo D'Isola, a circa 10 chilometri di distanza dalla palestra nella quale venne vista

Massimo Bossetti ha inviato una lettera a Vittorio Feltri dal carcere di Bergamo, dove sta scontando l'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio: "Il trattamento che la giustizia italiana mi ha riservato è stato scorretto e ha calpestato ogni diritto alla difesa". Affondo contro l'ex ministro della Giustizia, Alfano: "Gridava al mondo che era stato preso l'assassino di Yara, calpestando la Costituzione".