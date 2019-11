Caserta | emergenza rifiuti | sacchetti scagliati contro Vincenzo De Luca

ilgiornale

(Di sabato 30 novembre 2019) L'in Campania ha scatenato l'ira degli attivisti del comitato Stop Biocide. "Vittima" della situazione è stato il presidente della regione CampaniaDe, che, durante una visita ad Aversa (), ha dovuto difendersi da alcuni sacchi della spazzatura lanciatidi lui, senza essere colpito. Deè andato in città per firmare le foto (programmi integrati di città sostenibili). Sulla pagina ufficiale del comitato è possibile leggere un post riguardante l'accaduto: "Deduramente contestato ad Aversa. Sono piovute diverse sacchette sul governatore. Un personaggio che dopo un estate che ha visto decine e decine di roghi tossici ogni giorno, si permette ancora di dire che terra dei fuochi non esiste e non è un problema. Non esiste altra strada: o lui o la nostra terra".Valeria Ciarambino, capogruppo regionale del Movimento 5 stelle, ha ...

