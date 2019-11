Candy Crush Soda Saga ha generato oltre 2 miliardi di dollari

Fonte : eurogamer

(Di sabato 30 novembre 2019)hala ragguardevole cifra didinel corso della sua storia, numeri da capogiro realizzati grazie alle spese fatte dai giocatori in-game.Numeri importanti e di spessore per un titolo mobile tra i più giocati. Solo, primo capitolo della serie, hail 63% della cifra complessiva di1,5, superando dunque Pokémon GO e Fortnite per profitto.I 2disono stati generati complessivamente dal lancio del brandi sugli store dei nostri smartphone, e il gioco si è dimostrato molto popolare sia negli USA quanto in India. Non potevamo spettarci diversamente, visto la spaventosa cifra di cui stiamo parlando.Leggi altro...

