Cambia senso di marcia | ciclista investito e ucciso da auto dei carabinieri

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 30 novembre 2019) Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla Romea in Veneto. Mancava qualche minuto alle 8.30 quando un'deihaun anziano in bici che stava attraversando la strada statale. L'incidente è avvenuto sulla strada della località Sant'Anna di Chioggia (Venezia), all'altezza del distributore di benzina Q8.La bici sarebbe sbucata all'improvviso davanti all'dei militari che non hanno potuto evitarla. L'uomo avrebbe infattitodiin modo repentino senza controllare se sopraggiungessero o meno veicoli dalla carreggiata opposta. Così isi sarebbero trovati la due ruote davanti e non avrebbero potuto fare nulla per evitare il terribile schianto. In seguito all'urto con la vettura, ilsarebbe stato sbalzato giù dalla sella della sua bici, cadendo con violenza sull'asfalto e morendo sul colpo.Sul posto sono ...

