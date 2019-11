Callipo si candida alle elezioni in Calabria Zingaretti | Il Pd lo sosterrà

agi

(Di sabato 30 novembre 2019) Due settimane fa aveva fatto un passo indietro non avendo riscontrato "le condizioni minime" per scendere in campo, poi ci ha ripensato: oggi ​Pippo Callipo, l'imprenditore a capo di un gruppo leader imprenditore leader nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti ittici, ha deciso dirsi alla presidenza della Regioneprossimein programma il 26 gennaio prossimo, trovando il sostegno del Pd guidato da Nicola. "Ho deciso di ascoltare il mio cuore, il mio profondo desiderio di aiutare la mia terra, perché da sempre coltivo il sogno di vederla cambiare, evolversi e dare opportunità a tutti", ha scritto Callipo nel motivare la sua decisione, che rappresenta una grossa novità nel quadro politico calabrese, completamente "terremotato" dalla scelta dell'imprenditore. Callipo, infatti, in sostanza è un altro ...

