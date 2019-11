Callejon ai titoli di coda col Napoli | ecco il club che lo cerca

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 30 novembre 2019) L’edizione odierna de Il Mattino racconta di unsempre più lontano dal rinnovo col. Lo Spagnolo è richiesto in Cina. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, colpisce l’atteggiamento di, il calciatore si comporta come se fosse aididella sua avventura napoletana. Un epilogo abbastanza brutto per uno dei pilastri azzurri degli ultimi 7 anni. L’ex Real Madrid avrebbe in tasca un triennale con il Dalian di Hamsik e Benitez e salvo ripensamenti dei cinesi, a gennaio-febbraio ci sarà il bis dell’operazione che un anno fa ha portato Marekiaro in Cina. La società di De Laurentiis in questo caso potrebbe intascare anche un gruzzoletto dalla cessione del calciatore che in caso contrario invece a giugno si potrebbe liberare a costo zero perchè ha il contratto in scadenza. PER LEGGERE TUTTE LE ...

