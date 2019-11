Calenda non si schiera

Flavio Briatore contro Carlo Calenda : “Non lo votano nemmeno i familiari : io ho vinto sette Mondiali - lui era portaborse di Montezemolo” : “Votare uno dei due Mattei? Sì, sì, di sicuro non Calenda. Penso che non lo votino nemmeno i suoi famigliari. Cosa pensa Calenda non mi interessa. Io ho vinto sette Mondiali di Formula 1, lui era il portaborse di Montezemolo”. A dirlo è Flavio Briatore in un’intervista a La Stampa in cui, commentando le polemiche per la presenza di Matteo Renzi al Billionaire di Riad, ha detto la sua sui leader politici del momento, senza mandarle a dire. ...

Briatore contro Calenda : "Non lo votano nemmeno i familiari : io ho vinto sette Mondiali - lui era portaborse di Montezemolo" : “In Italia oggi ci sono due grandi politici, Matteo Renzi e Matteo Salvini. Fanno politiche diverse ma sono giovani, hanno qualità indubbie. Sono due persone che meritano grande stima. Renzi è tecnico, intelligente. Salvini sa parlare alla pancia della gente. Non so se potrebbero fare un governo insieme, ma sarebbe una bella combinazione”. Lo dichiara in una intervista a La Stampa Flavio Briatore, dopo le polemiche ...

Carlo Calenda : «Ecco il mio partito-scossa per un Paese che non cresce più» : Il nome è Azione. La ragione sociale è quella di una «democrazia liberal-progressista». Il leader è Carlo Calenda. Oggi il lancio del nuovo movimento alla sala della...

Calenda presenta il suo nuovo movimento “Azione” : “Non è un’operazione personale - ma di mobilitazione” : “Non è un’operazione personale, ma una grande operazione di mobilitazione dell’Italia che studia lavora e produce e non ne può più di scegliere tra sovranisti e populisti, ai quali i grandi partiti europei si sono sottomessi”. Così Carlo Calenda presentando alla sede della Stampa estera a Roma il nuovo movimento Azione. “Sarò un movimento negli obiettivi, ma farà congressi come i partiti, il primo a giugno 2020 ...

Calenda lancia "Azione" - "partito scossa per un'Italia che non cresce" : "Siamo contro i riformisti che si sono rammolliti" e "si aggregano ai populisti e ai sovranisti", "saremo il partito-scossa per un Paese che non cresce": è questo il manifesto del nuovo movimento Azione di Carlo Calenda, come ha spiegato lo stesso ex ministro in un'intervista al Messaggero in cui ha detto che "la ragione sociale" è una "democrazia liberal-progressista". Calenda vede i "rammolliti" sia nel "Pd e Italia Viva, che si ...

Carlo Calenda annuncia la nascita del suo nuovo movimento politico : “Lo lanceremo il 21. Sosteniamo Bonaccini se il Pd non va col M5s” : È pronto a nascere, il 21 novembre, il nuovo movimento politico lanciato da Carlo Calenda. Primo obiettivo, come dichiarato dall’ex ministro dello Sviluppo Economico dei governi Renzi e Gentiloni, sarà quello di dare appoggio al candidato del Pd in Emilia Romagna e governatore uscente, Stefano Bonaccini: “Questa mobilitazione va onorata – ha scritto su Twitter postando una foto della manifestazione di giovedì a piazza Maggiore, ...

Coppa Davis 2019 - una collocazione in Calendario che non convince. Giocatori esausti e logori - possibili sorprese : Il conto alla rovescia sta per terminare. L’edizione 2019 della Coppa Davis sarà quella della rivoluzione e del cambiamento epocale come si è scritto: addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana (18-24 novembre) dove in sede unica, a Madrid (Spagna), si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre, divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per ...

Ex Ilva - quando Calenda disse no al rilancio della seconda cordata : “Acciaitalia? I Paesi seri non cambiano regole in corsa” : Era la “migliore offerta” secondo i parametri di gara e “nessun lavoratore sarà licenziato”. E quel rilancio di Acciaitalia, la cordata perdente allora guidata da Lucia Morselli che oggi è a capo di ArcelorMittal, che avrebbe ribaltato la situazione perché i tecnici avevano valutato migliore il suo piano industriale, “era contrario alle procedure di gara e avrebbe presupposto un decreto legge che ci avrebbe ...

Ex Ilva : Calenda - ‘politici che non hanno mai lavorato la fanno chiudere’ : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “La vicenda #Ilva è diventata l’ora del dilettante. Tra scaricabarile, voti poi rinnegati, proclami populisti, cordate fantasma. Tutto era annunciato. Politici che non hanno mai lavorato fuori dal Parlamento, fanno chiudere la più grande fabbrica del Sud. Il resto è chiacchiera”. Lo scrive Carlo Calenda su twitter. L'articolo Ex Ilva: Calenda, ‘politici che non hanno mai lavorato la ...

Ex Ilva - Costamagna vs Calenda : “Per lei le persone contano zero”. “Ma non fare populismo d’accatto - va’ a farti un giro” : Scontro acceso a Dimartedì (La7) tra la giornalista Luisella Costamagna e l’europarlamentare di Siamo Europei, Carlo Calenda, sull’annunciato ritiro di Ancelor Mittal dall’ex Ilva. Calenda ribadisce le sue critiche al governo e in particolare al M5s: “Di Maio ha confermato lo scudo penale e ogni singola cosa di quest’accordo. Dopodiché, siccome la Lezzi si deve candidare alla presidenza della Regione Puglia, ...

Ex Ilva - Renzi : “Calenda? Non sopporto chi fa polemica e sciacallaggio nei talk in cerca di visibilità” : Dure le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante la presentazione del libro Noi e lo Stato all’Istituto Luigi Sturzo a Roma, rivolte all’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Il tema è l’Ilva e lo scudo penale. “In un Paese civile, di fronte a ciò che ha annunciato ArcelorMittal, non si dovrebbe fare polemica e sciacallaggi. Da 24 ore chi dice che Mittal se ne va per la norma sullo scudo ...

Mara Carfagna - tutti pazzi per lei : non solo Giovanni Toti - ma anche Carlo Calenda in pressing : "Mara Carfagna, da una parte, è un po' delusa, dall'altra non si sente a suo agio dove sta". A parlare di certi malumori interni a Forza Italia è il dissidente Giovanni Toti, che non ha mai nascosto l'invito all'azzurra nel suo nuovo partito Cambiamo!: "Noi abbiamo le porte spalancate per chiunque v

Liverpool - la minaccia di Klopp : “o cambia il Calendario o non giochiamo in Coppa di Lega” : Stagione veramente importante in casa Liverpool che si candida ad essere sempre più protagonista anche nelle prossime partite, la partita contro l’Arsenal ha regalato spettacolo ed emozioni, i Reds si sono qualificati per i quarti di finale della competizione. Il tecnico Jurgen Klopp però si lamenta, nel mirino il calendario, nelle ultime ore è arrivata una minaccia da parte dell’allenatore. “Trovino una data giusta, che ...