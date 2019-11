Calcio | Roberto Mancini sul sorteggio degli Europei 2020 | “Gruppo equilibrato | le partite

Calcio - Qualificazioni Europei 2020. Roberto Mancini : “Nove gol non si fanno a caso” : Una festa tricolore a Palermo. Dieci su dieci per la Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini nelle Qualificazioni agli Europei del 2020. Gli azzurri chiudono in grandissimo stile facendo esplodere il pubblico con un 9-1 davvero da record contro l’Armenia. Le parole nel post partita di Mancini: “La serata è stata bella, era l’ultima di qualificazione. L’abbiamo presa bene e non si fanno nove gol a caso, è perché ...

Calcio - Roberto Mancini : “Non mi aspettavo le dieci vittorie di fila. Volevamo riavvicinare i tifosi all’Italia” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani sera (ore 20.45) scenderà in campo a Palermo per affrontare l’Armenia nell’ultima partita delle qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. La nostra Nazionale è già certa del pass per la rassegna continentale in virtù di nove vittorie consecutive e si è già assicurata il diritto di essere testa di serie nel sorteggio che definirà la composizione dei gironi, l’ultimo incontro è ...

Calcio - Roberto Mancini e l’Italia da record : 10 vittorie - battuto il filotto di Pozzo. Una lenta risalita - testa di serie agli Europei : Roberto Mancini è entrato ufficialmente nella storia del Calcio italiano diventando il primo Commissario Tecnico della Nazionale a vincere 10 partite consecutive. L’attuale tecnico degli azzurri, grazie al successo contro la Bosnia Erzegovina ottenuto ieri nell’ambito delle qualificazioni agli Europei 2020, ha infatti battuto lo storico record che apparteneva all’indimenticabile Vittorio Pozzo: 9 vittorie consecutive tra il ...

Calcio - Roberto Mancini : “Stasera ho visto un’ottima Italia” : L’Italia ha vinto per 0-3 in Bosnia, e Roberto Mancini è andato a superare il record di vittorie consecutive da CT che apparteneva a Vittorio Pozzo. La nostra Nazionale ha aritmeticamente ottenuto lo status di testa di serie nel sorteggio dei raggruppamenti della manifestazione continentale. Mancini ha fine gara ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Così il CT: “Abbiamo superato un mito, e questo non può che far piacere. Stasera ho ...

Calcio - Roberto Mancini in vista di Bosnia-Italia : “Noi vogliamo vincere - loro più forti della Finlandia” : Domani la Nazionale di Italiana di Roberto Mancini torna in scena per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Gli azzurri, reduci da otto successi consecutivi e già con il pass in tasca per la fase finale della rassegna continentale, affronteranno la Bosnia a Zenica (Calcio d’inizio alle ore 20.45) allo Stadio “Bilino Polje“. La selezione nostrana vuole confermarsi dominatrice del raggruppamento e dunque dar seguito alla ...

Calcio - Roberto Mancini : “Dovremo trovare soluzioni per fare sempre meglio - per l’Europeo vedremo di trovare delle varianti” : La Nazionale italiana di Calcio si appresta a vivere i due match contro Bosnia ed Armenia per chiudere trionfalmente il girone di qualificazione agli Europei del 2020: Roberto Mancini è stato intervistato da “La Gazzetta dello Sport” alla vigilia del doppio impegno importante in ottica ranking per essere testa di serie in fase di sorteggio. Così il CT alla Rosea: “Soprattutto quello in Bosnia sarà un bel test: stadio piccolo, ...

Calcio - Roberto Mancini : “Partita importante per vedere chi ha giocato meno. Il record di Pozzo? Vorrei vincere gli Europei!” : Roberto Mancini e la sua Nazionale allungano la propria striscia vincente. Gli azzurri si sono imposti 5-0 contro il Liechtenstein nell’ottavo incontro del Gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2020. Un successo rotondo nel quale, soprattutto negli ultimi 20′, i nostri portacolori hanno trovato la via della rete con una certa facilità, facendo la differenza rispetto a una compagine di livello decisamente più basso. Il CT ha ...

Calcio - Roberto Mancini : “Voglio fare 30 punti per essere testa di serie all’Europeo - non dobbiamo prendere la partita sotto gamba” : “Si dà tutto per scontato e probabilmente è così, ma ci sono state squadre di blasone che in passato in Coppa Italia sono state eliminate da formazioni di serie C“, sottolinea il Commissario Tecnico Roberto Mancini in un passaggio della conferenza stampa alla vigilia della sfida in trasferta contro il Liechtenstein. La Nazionale italiana si è già qualificata per la fase finale dei Campionati Europei del 2020 grazie a sette vittorie ...

Calcio - Danilo D’Ambrosio infortunato : Roberto Mancini non potrà contare sull’interista a Vaduz : Perde una pedina Roberto Mancini in vista della gara valida per le qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020: lascia il ritiro della Nazionale italiana Danilo D’Ambrosio che, secondo quanto riportato dall’ANSA, avrebbe preso una botta ieri nella sfida contro la Grecia, restando però sul terreno di gioco. L’Italia si è già qualificata agli Europei vincendo aritmeticamente il raggruppamento, ma dovrà provare a vincere anche ...

Roberto Baggio - Peter Handke e il Calcio di rigore : Bravi gli azzurri (anche in maglia verde): battono 2-0 la Grecia all’Olimpico (Jorginho su rigore, Bernardeschi) e si qualificano, con tre turni d’anticipo, all’Europeo 2020. Una marcia trionfale, 21 punti e, soprattutto, un futuro luminoso spalancato davanti. Merito del lavoro, delle scelte, della competenza di Roberto Mancini. E che bellezza il ritorno di Luca Vialli in nazionale!E a proposito di azzurri, ieri è ...

Calcio Italia-Grecia 2-0 - Roberto Mancini : “Siamo stati bravi nel secondo tempo. Bello vedere un Olimpico così” : C’è sicuramente felicità nello sguardo di Roberto Mancini ai microfoni della Rai al termine della sfida vinta per 2-0 dalla sua Italia contro la Grecia e che ha dato agli azzurri la qualificazione agli Europei 2020. Una dedica anche speciale per il CT: “I ragazzi sono stati bravissimi, ma per prima cosa vorrei ringraziare il pubblico dell’Olimpico perchè erano veramente tanti e li ringrazio per averci sostenuto anche nel primo ...

Calcio - Roberto Mancini su Italia-Grecia : “Non sarà semplice - ho solo un dubbio di formazione tra Bernardeschi e Barella” : “Dobbiamo passare lo scoglio della Grecia e non sarà semplice“, avverte Roberto Mancini durante la conferenza stampa alla vigilia della decisiva sfida tra Italia e Grecia valevole per le qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020. Gli Azzurri hanno cominciato il girone di qualificazione con sei vittorie consecutive ed ora sono vicinissimi al pass per la fase finale della rassegna continentale, che potrebbe arrivare già domani ...