Calabria | Talarico | ‘auguri a candidati | spero cambio di rotta da 27 gennaio’

calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Mi auguro, per l’amore che nutro per la, di vedere dal 27 gennaio undidella politica calabrese che porti ad un rinnovamento generazionale, seguito da idee e fatti che facciano riemergere questa bellissima terra, regalandole i rappresentanti di cui è realmente degna. Auguro a tutti ibuon lavoro e, da calabrese, li ringrazio per l’impegno gravoso che andranno a sostenere”. Lo dice in una nota Maurizio. “Laha un bisogno epocale di cambiamento radicale. Non basta proporre una figura nuova come Presidente, è invece necessario rinnovare tutta la classe dirigente e le liste, proponendo persone nuove ed oneste e, soprattutto, senza procedimenti penali a proprio carico. Sarò un visionario, ma mi piacerebbe vivere abbastanza per vedere finalmente una classe politica in cui ...

marino29b : RT @francescade54: Il sindaco di Carlopoli Mario #Talarico: ' Non c'è nessun atto di demolizione della casa del prof.@faiello1965 candidato… - NDecristofaro : RT @francescade54: Il sindaco di Carlopoli Mario #Talarico: ' Non c'è nessun atto di demolizione della casa del prof.@faiello1965 candidato… - francescade54 : Il sindaco di Carlopoli Mario #Talarico: ' Non c'è nessun atto di demolizione della casa del prof.@faiello1965 cand… -