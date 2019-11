Calabria : Dieni (M5S) - ‘Callipo valido candidato - si decida su Rousseau’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Filippo Callipo di per sé sarebbe un valido candidato, ma io, ed è la mia opinione personale, metterei in votazione la proposta di sostenerlo sulla piattaforma Rousseau: che decidano gli iscritti, così come hanno scelto se partecipare o meno” alle elezioni in Calabria. Lo dice all’Adnkronos la deputata M5S Federica Dieni, non nascondendo di nutrire “parecchi dubbi” sul ...