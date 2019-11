Calabria : imprenditore anti-racket De Masi - 'M5S ci ripensino su Callipo' : Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Ho passato 4 giorni a telefonare singolarmente a ogni parlamentare calabrese dei 5 Stelle. Li ho supplicati uno per uno. Ma non ci sono riuscito. Ora vediamo se con Callipo in campo, saranno illuminati sulla via di Damasco...". Nino De Masi, imprenditore anti-racket di G

Calabria : Callipo manda in tilt M5S - dubbi su Aiello - Di Maio 'lo avete scelto voi'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - La candidatura di Aiello, da regolamento, deve passare con un voto su Rousseau -"io voterò no", anticipa con nettezza Dieni- solo se la Rete non dovesse dare il via libera alla candidatura del docente universitario si potrebbe riaprire la partita. Che per ora non sembra destinata a gro

Calabria : imprenditore anti-racket De Masi - ‘M5S ci ripensino su Callipo’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Ho passato 4 giorni a telefonare singolarmente a ogni parlamentare calabrese dei 5 Stelle. Li ho supplicati uno per uno. Ma non ci sono riuscito. Ora vediamo se con Callipo in campo, saranno illuminati sulla via di Damasco…”. Nino De Masi, imprenditore anti-racket di Gioia Tauro che vive da tempo sotto scorta, è stato tra gli ‘artefici’ della candidatura di Pippo Callipo per ...

Elezioni Regionali - Pippo Callipo si candida in Calabria : Elezioni Regionali: Pippo Callipo, noto imprenditore a capo di un gruppo societario formato da 6 aziende, sarà il candidato del centrosinistra

**Calabria : Stumpo - ‘attorno a Callipo si uniscano forze governo’** : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Bisogna continuare a lavorare per costruire l’unità tra tutte le forze che sostengono il governo e il mondo del civismo per costruire una forte proposta di cambiamento e di governo per evitare che la Calabria torni indietro di 10 anni, con il centrodestra al governo della regione nella peggiore consiliatura della storia recente. Lo si può fare intorno alla candidatura di Callipo.” Lo ...

Calabria : Dieni (M5S) - ‘Callipo valido candidato - si decida su Rousseau’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Filippo Callipo di per sé sarebbe un valido candidato, ma io, ed è la mia opinione personale, metterei in votazione la proposta di sostenerlo sulla piattaforma Rousseau: che decidano gli iscritti, così come hanno scelto se partecipare o meno” alle elezioni in Calabria. Lo dice all’Adnkronos la deputata M5S Federica Dieni, non nascondendo di nutrire “parecchi dubbi” sul ...

Regionali Calabria - Callipo scioglie le riserve e si candida a presidente. Zingaretti : “Il Pd lo sosterrà col massimo impegno” : “Esponenti della società civile, delle organizzazioni sindacali e datoriali mi chiedono un impegno diretto, forte e convinto per avviare un cambiamento reale, tangibile che sia in grado di mettere la nostra Regione al centro dell’agenda politica del Paese. Ho scelto di accettare la sfida”. Dopo il rifiuto del Movimento Cinque Stelle a un’alleanza con il Pd sotto il nome di Pippo Callipo, con una semplice mossa l’imprenditore del tonno ha ...

Calabria - Callipo si candida per centrosinistra : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Sarà Pippo Callipo, a quanto si apprende, il candidato governatore per il centrosinistra in Calabria. Trovata l’intesa, l’annuncio sul nome dell’imprenditore sarà dato a breve. “Ho scelto di accettare la sfida anche se sono consapevole che i problemi e le priorità da affrontare non mancano e sono molto complessi”, dice Callipo che spiega: “Penso ad esempio alla sanità e ...

Calabria : Bruno Bossio - ‘Callipo è errore - scelta aberrante di Zingaretti’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Un errore politico marchiano. Quello che sta facendo Zingaretti è aberrante”. Enza Bruno Bossio, deputata Pd calabrese, definisce così la decisione di Nicola Zingaretti di dare il sostegno del Pd alla candidatura dell’imprenditore Pippo Callipo. E lo spiega così all’Adnkronos: “Callipo è tutto tranne che un candidato civico. Nel 2010 si è candidato e di fatto, con la sua ...

Calabria : Morra - ‘Callipo? Non sono io a decidere in M5S…’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – La discesa in campo di Filippo Callipo in Calabria “non credo, almeno dal mio punto di vista, che cambi alcunché” nella decisione del candidato governatore del M5S, che ha puntato sul candidato civico Francesco Aiello. “Ma non è certo domanda che si deve fare a me, sono altri che decidono….”. Lo dice all’Adnkronos Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia e figura ...