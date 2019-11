Calabria | Callipo candidato centrosinistra alle regionali Zingaretti | «Tutto il Pd lo

Regionali Calabria - Callipo si candida : 12.51 L'imprenditore Pippo Callipo si candida alle Regionali di gennaio in Calabria. "Esponenti della società civile, delle organizzazioni sindacali e datoriali mi chiedono un impegno diretto. Ho scelto d'accettare la sfida"spiega in una nota "Lancio un forte appello a partiti e movimenti civici:uniamoci e portiamo avanti questa battaglia di legalità,trasparenza e rinnovamento,facciamolo con coraggio senza badare a rendite di posizione e ...

"Accetto la sfida" : Callipo ci ripensa e si candida in Calabria per il centrosinistra : L’imprenditore Pippo Callipo ha deciso di scendere in campo in vista della regionali in Calabria del 26 gennaio prossimo. Dopo un iniziale rifiuto, ci ha ripensato e ha scelto di correre per il centrosinistra. “Esponenti della società civile, delle organizzazioni sindacali e datoriali - ha affermato in una nota - mi chiedono un impegno diretto. Ho scelto di accettare la sfida. Lancio un forte appello a partiti e ...

L’imprenditore Pippo Callipo si è candidato alla presidenza della Calabria : L’imprenditore calabrese Pippo Callipo ha annunciato che si candiderà alle prossime elezioni regionali in Calabria, previste per il 26 gennaio. Callipo è famoso soprattutto per il suo gruppo di aziende che si occupano della produzione di tonno in scatola e

Regionali Calabria - De Masi insiste : “M5s e Pd - basta veti incrociati per il bene della gente. E cerco di convincere Callipo : è una risorsa” : L’appello di Nino De Masi non è caduto nel vuoto. Quando i giochi sembravano fatti circa la mancata alleanza tra il Pd e il Movimento Cinque Stelle in Calabria, le parole dell’imprenditore di Gioia Tauro, vittima della ‘ndrangheta, stanno riaprendo i giochi. Da una parte, infatti, il M5s frena sul candidato Francesco Aiello e, con la scusa del maltempo, rinvia la sua presentazione prevista per domani. Nel frattempo diversi parlamentari ...

Regionali Calabria - M5s incassa il no di Callipo. Di Maio : “Se non siamo pronti non ci presentiamo” : Luigi Di Maio, intervenuto a 'Fuori dal Coro' su Rete4, rispondendo a una domanda sulle imminenti elezioni Regionali in Calabria ed Emilia-Romagna, che si terranno probabilmente il prossimo 26 gennaio, ha detto: "Ci presenteremo dove siamo pronti a farlo. Su questi dossier prenderemo una decisione concreta nei prossimi giorni". E intanto l'imprenditore Pippo Callipo rinuncia alla candidatura.Continua a leggere

Callipo dice no ai 5 Stelle in Calabria - dem ancora spaccati. Braccio di ferro Fi-Lega su Occhiuto : Mancano poco più di due mesi alle elezioni in Calabria, ma ancora non c’è certezza sulle candidature. Tra indisponibilità - come l’ultima in ordine di tempo, quella dell’imprenditore vibonese Pippo Callipo nei confronti del M5s - rinunce, veti e divisioni interne ai singoli partiti, nessuno schieramento ha ancora ufficializzato il proprio leader in vista delle Regionali che si terranno, in contemporanea con ...