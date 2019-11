Cagliari Al via il 6 dicembre a la rassegna Marina Family Friendly

Lecce-Cagliari rinviata : i tifosi salentini ospitano nelle loro case gli "avversari" Cagliaritani : Domenica 24 novembre una forte pioggia torrenziale ha investito Lecce, costringendo l’arbitro (dopo tre sopralluoghi) ad annullare la partita tra Lecce e Cagliari. Il match è stato posticipato al lunedì 25 novembre. Si preannunciava dunque una trasferta a vuoto per i tifosi cagliaritani, ma così non è stato. I tifosi salentini si sono infatti offerti di ospitare nelle loro case i tifosi sardi per la notte, ...

Tifosi della Juve in rivolta - monta la polemica social : “Lecce-Cagliari rinviata - a Perugia invece…” [GALLERY] : Il posticipo di Serie A di ieri sera tra Lecce e Cagliari non si è giocato. La partita è stata rinviata a questo pomeriggio (ore 15). La pioggia incessante e copiosa caduta sul Via del Mare molto prima del match, e che sarebbe proseguita per tutta la durata in maniera altrettanto abbondante, ha fatto propendere l’arbitro verso la decisione di non farla disputare. Tre sopralluoghi del direttore di gara Mariani con i due capitani, ...

Lecce-Cagliari rinviata - i tifosi pugliesi ospitano per la notte i sardi : Emanuela Carucci Ad annunciarlo è stato il presidente del Lecce calcio, Saverio Sticchi Damiani. La notizia ha fatto il giro del web È stata posticipata a questo pomeriggio alle ore 15 (tempo permettendo) la partita Lecce-Cagliari, la gara per la 13a giornata di andata del campionato di #SerieATIM, per impraticabilità del terreno di gioco dello stadio "Via del Mare" del capoluogo pugliese a causa del maltempo. Lo ha deciso l'arbitro ...

Partita rinviata per maltempo : "I tifosi del Lecce ospitano in casa gli ultrà del Cagliari in trasferta" : Dopo il lungo viaggio, la beffa della Partita rinviata per pioggia. Ma in supporto dei caglaritani arrivano i salentini. "Un bel gesto dopo una serata buia e di maltempo" spiega il patron del Lecce

Serie A - Lecce-Cagliari rinviata per maltempo : La pioggia e il campo pesante cancellano Lecce-Cagliari, posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Lecce Cagliari rinviata/ Fissato il recupero della partita - ecco quando si gioca : Lecce Cagliari rinviata: la partita del Via del Mare non si gioca per l'allagamento del campo, al terzo sopralluogo l'arbitro ha deciso di non iniziare.

Serie A - Lecce-Cagliari rinviata a domani per la pioggia che cade sul Salento [FOTO] : Il maltempo che sta flagellando da giorni l’Italia condiziona anche il campionato di calcio di Serie A. Dopo che per tutto il giorno si è temuto il rinvio di Sampdoria-Udinese a Marassi, con Genova letteralmente messa in ginocchio dalla pioggia, a non giocarsi è stato il posticipo fra Lecce e Cagliari. Sulla città pugliese, infatti, ha piovuto insistentemente tutto il pomeriggio/sera e il terreno di gioco del via del Mare si è ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari rinviata a domani - ore 15 : 00! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari ...

Calcio - 13a giornata Serie A 2019-2020 : rinviata Lecce-Cagliari! Possibile recupero domani : rinviata Lecce-Cagliari. Questa è la decisione presa dall’arbitro Mariani vista l’impraticabilità del campo dello stadio Via del Mare. Le abbondanti precipitazioni che hanno colpito tutta la città pugliese nelle ultime ore hanno reso imPossibile il corretto svolgimento della partita. Una scelta dettata anche dal previsto peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore, con la pioggia che dovrebbe diventare ancora più intensa. ...

Lecce-Cagliari - terreno impraticabile per la troppa pioggia : rinviato il match del ‘Via del Mare’ : Il direttore di gara ha deciso di rinviare il match tra Lecce e Cagliari che si sarebbe dovuto disputare questa sera al ‘Via del Mare’ Lecce-Cagliari non si gioca, il match del ‘Via del Mare‘ è stato rinviato a causa delle condizioni del terreno di gioco, reso impraticabile dalla pioggia torrenziale che continua a cadere sul capoluogo pugliese. Dopo una serie di sopralluoghi insieme ai capitani delle due squadre, ...

Maltempo - rinviata Lecce-Cagliari : 21.14 Il posticipo della tredicesima giornata di campionato fra Lecce e Cagliari è stata rinviata a causa della pioggia intensa caduta nel Salento nelle ore precedenti la partita. L'arbitro Mariani ha effettuato la terza e ultima ricognizione sul terreno del 'Via del Mare' alle 21.05 (la partita doveva cominciare alle 20.45) e ha constatato,sotto la pioggia ancora battente, l'impraticabilità del campo. Da fissare ora la data del ...

Aggiornamenti LIVE dal Via del Mare - ritardato l’inizio di Lecce-Cagliari [FOTO] : 21.03 – Terzo sopralluogo dell’arbitro Mariani con i due capitani. 20.54 – La palla rimbalza a fatica, specie sulle fasce. Ma si dovrebbe cominciare a giocare, decidendo magari a gara in corso il da farsi. In questo momento ci si sta occupando di togliere l’acqua dalle aree di rigore. 20.50 – ritardato l’orario di inizio della gara, in corso il secondo sopralluogo dell’arbitro Mariani. 20.35 ...

Aggiornamenti LIVE dal Via del Mare - Lecce-Cagliari non inizia : gara a rischio [FOTO] : 20.50 – Ritardato l’orario di inizio della gara, in corso il secondo sopralluogo dell’arbitro Mariani. 20.35 – Manca poco all’inizio di Lecce-Cagliari ma la gara potrebbe non disputarsi. Piove sul Via del Mare, in maniera incessante e copiosa. Lo fa da un po’ e dovrebbe continuare a farlo per tutta la serata. 19.45 – Un’oretta fa, peraltro, un calo di tensione ha provocato un black-out ...

Piove a dirotto sul Via del Mare - Lecce-Cagliari a forte rischio rinvio [FOTO] : Manca poco all’inizio di Lecce-Cagliari ma la gara potrebbe non disputarsi. Piove sul Via del Mare, in maniera incessante e copiosa. Lo fa da un po’ e dovrebbe continuare a farlo per tutta la serata. Un’oretta fa, peraltro, un calo di tensione ha provocato un black-out all’interno dell’impianto salentino. Sarà il direttore di gara Maurizio Mariani a prendere la decisione definitiva, dopo il consueto consulto ...