Caccia al finanziatore che ha dato ad Anastasiya e a Princi  i soldi per la droga|Foto

corriere

(Di sabato 30 novembre 2019) Potrebbe esserci una terza persona che ha messo a disposizione i contanti per l’acquisto dei 15 chili di stupefacente

wiquelloretta : RT @Corriere: Ora si cerca il «finanziatore» di Anastasiya: caccia a chi le ha dato i 70mila euro per... - 8settembre74 : RT @Corriere: Ora si cerca il «finanziatore» di Anastasiya: caccia a chi le ha dato i 70mila euro per... - alinatede : RT @Corriere: Ora si cerca il «finanziatore» di Anastasiya: caccia a chi le ha dato i 70mila euro per... -