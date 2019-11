Bolsonaro accusa DiCaprio | Ha finanziato i roghi delle foreste in Amazzonia

huffingtonpost

(Di sabato 30 novembre 2019) “Leonardofinanzia gli incendi in”. È l’del presidente Jair, che hato l’attore di essere sostenitore economico“ong che incendiano le” dallo scorso agosto. “Questo Leonardoè un fico, vero? Fornisce denaro per incendiare l’”, ha detto il presidente di estrema destra brasiliano senza fornire alcuna provaaccuse mosse contro l’attore americano, da sempre impegnato in difesa dell’ambiente.Lo scorso agostoha annunciato che la sua fondazione Earth Alliance avrebbe donato cinque milioni di dollari alle Ong brasiliane impegnate a combattere gli incendi e difendere l’. E tra queste le Ong chedi provocare questi incendi proprio per raccogliere più fondi. “Che cosa fanno le Ong? ...

