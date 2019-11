Bluepoint Games lancia ulteriori indizi | saranno a lavoro su Demon' s Souls?

Fonte : eurogamer

(Di sabato 30 novembre 2019)continua a lasciaresul suo prossimocon enigmatici teaser sul suo profilo Twitter, e gli appassionati non possono far altro che ipotizzare e speculare su quale sia la prossima attesissima uscita dello studio specializzato un remaster e remake.Nell'ultimo tweet dello studio vi sono numerosi riferimenti in particolare al concetto di "riaccendere le fiamme", il che ha fatto subito pensare a's, uno tra i principaliati per essere il prossimo remake realizzato dallo studio.Il successo del remake di Shadow of the Colossus, uscito nel 2018, fa senz'altro ben sperare per la qualità visiva e di gameplay di un ipotetico remake di's, per cui i fan deipossono ancora ben sperare e attendereannunci.Leggi altro...

