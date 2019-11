Black Friday | gli sconti che continuano nel weekend

Black Friday Tecnologia : le migliori offerte su iPhone - Tv - videogiochi - smartphone e tanto altro ancora : offerte ancora attive su Tv, telecamere, notebook, console e tanti altri prodotti scontati su Amazon per la settimana del...

“Combattiamo questo sistema consumista” : l’Onda verde globale sfida il Black Friday : I giovani in piazza per il clima mentre online è boom di acquisti: profitti a danno del benessere del pianeta

Super Party a tema Black Friday? Ora si può! : Ogni scusa è buona per fare festa e anche il Black Friday, giornata per antonomasia degli acquisti online non fa eccezione...

Le mobilitazioni in Italia e nel mondo contro il Black Friday : Le iniziative contro il Black Friday si sono moltiplicate in diversi paesi per denunciare il consumismo e le sue conseguenze climatiche. Fra le altre iniziative, forti adesioni agli scioperi in Germania, una catena umana in Olanda e il blocco di Amazon in Francia. "Oggi Amazon ha le stesse emissioni di gas serra di uno Stato", ha detto il direttore di Greenpeace Francia Jean-Francois Julliard durante un sit-in al quale hanno partecipato decine ...

Il Black Friday di Discovery passa per Napoli : Due titoli originali in anteprima sulla piattaforma pay di Discovery e tutti e due nati e costruiti all'ombra del Vesuvio: è evidente che per il suo Black Friday DPlay abbia puntato sui Napoli e i suoi 'derivati', filone che di certo ha regalato grandi soddisfazioni al gruppo.prosegui la letturaIl Black Friday di Discovery passa per Napoli pubblicato su TVBlog.it 29 novembre 2019 19:43.

Black Friday - manifestazioni contro il consumismo in tutta Europa : Amazon nel mirino delle proteste : Nel giorno dei grandi sconti del Black Friday, tutta l’Europa è attraversata da manifestazioni contro il consumismo, in contemporanea a quelle contro il riscaldamento globale. Bersaglio principale delle agitazioni è Amazon. contro la compagnia americana i dipendenti hanno scioperato in Germania, manifestanti hanno formato una catena umana in Olanda e alcuni depositi sono stati bloccati in Francia e Austria. È la prima volta da quando il ...

Le ultime offerte del Black Friday : Il Black Friday 2019 volge al termine ma continuano gli sconti sui vari store online fino alle 23:59 di oggi 29 novembre. Vi segnaliamo le offerte migliori del momento, con le percentuali di sconto, delle categorie abbigliamento, elettronica e tecnologia ed elettrodomestici. Tra queste, vi raccomandiamo la Reflex Nikon D35000.Continua a leggere

Guida alle offerte del Black Friday - oggi : Gli sconti più interessanti che trovate sui principali negozi online italiani, fino a mezzanotte (e in parte anche dopo)

Black Friday Mediaworld - sconti e offerte/ Promo shock su computer e tablet Samsung : Black Friday Mediaworld, offerte e sconti. Le Promo da non perdere su pc, portatili e fissi, e tablet: sconti ancora per i prossimi 3 giorni.

Quando finisce il Black Friday 2019 : offerte e dove acquistare online : Quando finisce il Black Friday 2019: offerte e dove acquistare online Il Black Friday 2019 prende quota anche in Italia: l’abitudine dello shopping natalizio nel venerdì nero degli acquisti, che come ogni anno cade il giorno dopo la Festa del Ringraziamento americana, prende piede anche nel nostro Paese, soprattutto nel centro e nel Sud Italia, e in particolar modo la tendenza è quella dello shopping online. Un importante traguardo per un ...

Black Friday 2019 : offerte tecnologia - smartphone e pc. I migliori : Black Friday 2019: offerte tecnologia, smartphone e pc. I migliori È finalmente giunto l’attesissimo Black Friday 2019: tantissimi gli oggetti tecnologici in vendita a un prezzo conveniente su Amazon. Black Friday 2019: offerte Amazon 28 novembre e migliori occasioni Black Friday: smartphone e pc a prezzo conveniente Gli smartphone a prezzo scontato che si possono trovare su Amazon in questo Black Friday 2019: Huawei P30 Lite, 128Gb ...

Regali per bambini : i giochi ideali per ogni età da acquistare durante il Black Friday : Fare Regali ai bambini anche se può sembrare semplice in realtà può nascondere molte insidie, perché molto dipende dall’età...

Volete passare a Kena Mobile? Fatelo oggi approfittando della promo Black Friday : Volete passare a Kena Mobile? Potete approfittare dell'offerta del Black Friday per attivare Kena Voce 4,99, Kena 5,99 Flash o Kena 13,99 promo con primo mese gratis e senza costi per SIM, attivazione e spedizione. L'articolo Volete passare a Kena Mobile? Fatelo oggi approfittando della promo Black Friday proviene da TuttoAndroid.