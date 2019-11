Biscocrema | il nuovo biscotto ripieno di crema Pan di Stelle

Fonte : vanityfair

(Di sabato 30 novembre 2019): i nuovi biscotti con laPan di: i nuovi biscotti con laPan di: i nuovi biscotti con laPan di: i nuovi biscotti con laPan diPoco dopo i Nutella Biscuits (che molti invano cercano nei supermercati), Barilla rilancia con undiPan di: il. È un frollino al cacao ricoperto della nuova e già iconicaalla nocciole e di uno strato di cioccolato con una stellina bianca fatta dial latte, e sarà in vendita dal prossimo gennaio. COSA C’È DENTRO Tra gli scaffali troveremo multipack con 6 monoporzioni da 28 grammi con due biscotti ciascuna, al costo di 2,99 euro. Un packaging ideato per poter consumareovunque, ma anche per godersi uno spuntino molto piacevole con un pretesto in meno per eccedere. Il 33% diè composto ...

