Biathlon | l’Italia vince la staffetta mista di Oestersund Windisch | “Non potevamo

VIDEO Biathlon - l’Italia vince la staffetta mista a Oestersund! Highlights e sintesi - gli azzurri dominano la gara : L’Italia ha vinto la staffetta mista di Oestersund valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon. In terra svedese è incominciata la stagione di questo sport invernale e la nostra Nazionale ha subito fatto la differenza, il quartetto azzurro ha letteralmente dominato la gara rimanendo in testa praticamente dall’inizio alla fine e ha così conquistato il secondo successo nella sua storia in questo format. Lisa Vittozzi, Dorothea ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 30 novembre : Bassino in testa nella prima manche - l’Italia sogna la vittoria nel Biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 30 novembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione ...

LIVE Biathlon - Staffette Östersund 2019 in DIRETTA : l’Italia vuole la vittoria nella staffetta mista con Wierer e Vittozzi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA staffetta mista A COPPIE 14:50 L’Italia dovrà cercare di aprire subito un buon margine con Vittozzi e Wierer, coppia sulla carta devastante, per poi resistere e dare tutto con Hofer e Windish a chiudere. 14:45 Avversari principali sono la Norvegia dei fratelli Bø e delle “cugine gemelle” Ingrid Landmark Tandrevold e Tiril Echkoff e la Francia, che potrebbe avere qualche ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : la staffetta mista a coppie premia la Svezia! Ottava l’Italia : La staffetta mista a coppie che ha inaugurato la stagione 2019-2020 di Biathlon ad Oestersund, in Svezia, ha premiato proprio la Svezia padrona di casa di Hanna Oeberg e Sebastian Samuelsson, prima con il crono di 36’42″1, che all’ultimo poligono ha scavalcato la Germania di Franziska Preuss ed Erik Lesser, attardata di 18″1, mentre sale sul gradino più basso del podio la Norvegia di Marte Olsbu Roeiseland e Vetle ...

Programma della giornata – Presentazione della nuova stagione Buon giorno e ben ritrovati su OA Sport. Siamo pronti per seguire in DIRETTA LIVE il Day-1 della Coppa del mondo di Biathlon 2019/2020 che vede in programma oggi a Östersund (Svezia) le due Staffette miste (quella singola e quella tradizionale) come gustoso antipasto all'opening vero

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : le formazioni dell’Italia per le staffette di domani. Nessuna sorpresa tra gli azzurri : Come un anno fa, con un solo cambio nell’ordine dei frazionisti: l’Italia parte nella nuova stagione di Coppa del Mondo di Biathlon dagli stessi atleti sui quali aveva puntato nella scorsa annata: ad Oestersund, in Svezia, come a Pokljuka, in Slovenia, un anno fa, saranno i medesimi sei azzurri a dar vita alle due staffette di apertura. Si partirà dalla singola mista, che vedrà l’Italia di Federica Sanfilippo e Thomas Bormolini ...

Con 20 tappe di fila sul podio l’Italia si siede al tavolo delle grandi del Biathlon : Gli appassionati italiani di biathlon si sono abituati molto bene, poiché ormai da due anni non v’è tappa di Coppa del Mondo in cui il movimento azzurro non raccolga almeno un podio. In effetti oltre ai fasti del settore femminile e agli exploit di un paio di uomini, non va dimenticato come le prove miste regalino sovente soddisfazioni. Insomma, tra gare individuali e a squadre, l’Italia è ormai una presenza fissa nella top-three del panorama ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer - Lisa Vittozzi e Dominik Windisch guidano la spedizione : E’ tutto pronto per l’inizio della stagione di Coppa del Mondo di Biathlon che ripartirà da Oestersund (Svezia). Grande attesa per la squadra italiana che si presenta ai nastri di partenza con importanti ambizioni. La località svedese evoca dolci ricordi per gli azzurri che proprio qui nei mondiali portarono a casa ben cinque medaglie, con i fantastici ori di Dorothea Wierer e Dominik Windisch nelle mass start. I due campioni del ...