Biathlon | IBU Cup Sjusjoen 2019 | nelle sprint vincono Fredrik Gjesbakk ed Irina Starykh

(Di domenica 1 dicembre 2019) Si sono disputate oggi ledi Sjusoen (Norvegia) dell’IBU Cup di: nella 10 kmmaschile successo del norvegese, che con una prestazione perfetta al poligono chiude in 23:01.3 e precede di 20.9 il connazionale Sindre Pettersen, secondo (due errori a terra), e di 28.1 il tedesco Lucas Fratscher, terzo (un errore a terra). Indietro gli azzurri: 31°Saverio Zini a 1:49.7 con un bersaglio mancato in piedi, 33° Thierry Chenal a 2:00.8 con due errori in piedi, 38° Patrick Braunhofer a 2:34.3 con due bersagli mancati a terra. Nella 7.5 kmfemminile vittoria della russache, anche grazie allo zero al tiro, chiude in 20:12.1 e precede di 5.4 l’ucraina Olena Pidhrushna, seconda (zero anche per lei), e di 12.6 l’altra russa Ekaterina Glazyrina, terza (un errore a terra). Così le azzurre: 12ma Alexia Runggaldier a 57.2 ...

