Biathlon | è subito Italia! Gli azzurri vincono la staffetta mista di Oestersund

(Di sabato 30 novembre 2019) Si tinged’azzurro la stagione 2019-2020 della Coppa del Mondo di: ad, in Svezia, l’Italia centra la seconda vittoria di sempre nella(terza assoluta nelle prove miste) grazie a Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch, quartetto a podio nelle ultime sei staffette disputate, i quali chiudono in 1:05’56″1, precedendo di 4″1 la Norvegia, con Johannes Boe che nell’ultima frazione recupera oltre un minuto all’azzurro, e di 59″9 la Svezia padrona di casa. Per l’Italia arriva la tappa numero 21 di fila in Coppa con almeno un podio (Fonte statistiche: Massimiliano Ambesi). Nella prima frazione Lisa Vittozzi si dimostra ancora una volta imbattibile al lancio, e, pur utilizzando due ricariche nel poligono a terra, dopo una serie perfetta in piedi chiude in testa con 13″9 ...

