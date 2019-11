Biathlon | Coppa del Mondo Oestersund 2019 | la staffetta mista a coppie premia la Svezia!

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 30 novembre : super Italia nello short track! Pellegrino sfiora la top ten - inizia il Biathlon. Sala vince in Coppa Europa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 30 novembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. Nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione ...

LIVE Biathlon - Staffette Östersund 2019 in DIRETTA : la Coppa del mondo riparte con la gara a coppie. Bormolini e Sanfilippo a caccia del piazzamento di prestigio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 13.02 E’ tutto pronto a Oestersund! Le ragazze sono pronte per il via. 12.59 Cercheranno di trovare il podio anche l’Austria (forte della consolidata coppia Hauser- Eder che ha già vinto nel 2017 questo format a Oestersund), la Germania (Preuss-Lesser) e l’Ucraina, che ha raggiunto il podio con Merkushyna e Tyshchenko nell’opening ...

Biathlon oggi - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : orari staffette - programma - tv e streaming (30 novembre) : Giornata inaugurale per quanto riguarda la nuova stagione del grande Biathlon. A Östersund (Svezia) vanno in scena le due staffette miste della prima tappa di Coppa del Mondo 2019/2020 che serviranno da antipasto al piatto forte del weekend, le Sprint di domani. Si inizia alle 13.10 con la single mixed e poi alle 15.00 la staffetta tradizionale con il nostro ormai storico e consolidato quartetto formato da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas ...

Biathlon - parte la Coppa del Mondo a Oestersund : confermate le formazioni azzurre in gara : Le formazioni azzurre che scenderanno in pista domani sono state confermate, dunque non ci sono novità alla vigilia confermate le formazioni che prenderanno parte sabato 30 dicembre alle prime gare di Coppa del Mondo sulla pista di Oestersund, dove sono previste una staffetta singola mista (ore 13.10) e una staffetta mista (ore 15.00, entrambe con diretta televisiva su Eurosport e diretta streaming su www.Biathlonworld.com). nella prima ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : startlist e partecipanti staffetta mista a coppie. Programma - orari e tv : Si inizia a sciare e sparare ad Oestersund, in Svezia, per la Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon, dove domani, sabato 30 novembre, a partire dalle ore 13.10 è in Programma la staffetta mista a coppie: per l’Italia saranno in gara Federica Sanfilippo e Thomas Bormolini. Di seguito il Programma completo della staffetta mista a coppie della Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon di Oestersund con l’orario e la startlist. ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : le formazioni dell’Italia per le staffette di domani. Nessuna sorpresa tra gli azzurri : Come un anno fa, con un solo cambio nell’ordine dei frazionisti: l’Italia parte nella nuova stagione di Coppa del Mondo di Biathlon dagli stessi atleti sui quali aveva puntato nella scorsa annata: ad Oestersund, in Svezia, come a Pokljuka, in Slovenia, un anno fa, saranno i medesimi sei azzurri a dar vita alle due staffette di apertura. Si partirà dalla singola mista, che vedrà l’Italia di Federica Sanfilippo e Thomas Bormolini ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019-2020 : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer puntano alla classifica generale - Dominik Windisch e Lukas Hofer ‘cacciatori di tappe’ : La Coppa del Mondo 2019/2020 di Biathlon è finalmente giunta al Day-0. Domani, nella località svedese di Östersund sede dei trionfali scorsi Mondiali per i colori azzurri, si apriranno le danze con le staffette miste, un piccolo antipasto prima delle Sprint di domenica che inaugureranno la vera rincorsa alla Sfera di cristallo. Un titolo che per la prima volta nella storia dovrà, in campo femminile, essere difeso da un esponente del nostro ...

Biathlon - orari e tv Coppa del Mondo Oestersund 2019 : il calendario e il programma del fine settimana : Da questo weekend si comincia. La Coppa del Mondo di Biathlon riprende il proprio darsi e lo farà sulle nevi svedesi Oestersund, con un antipasto fatto da staffette miste e sprint. L’Italia riprende il filo del discorso dopo una stagione trionfale, condita dai successi iridati di Dorothea Wierer e di Dominik Windisch e dal successo nella classifica generale di CdM della stessa Wierer. Le attese, quindi, non mancano anche perché alle spalle ...

Biathlon - Coppa del Mondo Östersund 2019. Dorothea Wierer riuscirà a sfatare il tabù della sprint? : La Coppa del Mondo di Biathlon 2019-’20 prenderà il via da Östersund, in Svezia, cittadina che si è guadagnata in pianta pressoché stabile il ruolo di ouverture del circuito maggiore. Infatti, il capoluogo della contea dello Jämtland ha l’onore di tenere a battesimo la nuova stagione per la tredicesima volta negli ultimi quindici anni. Il contesto è peraltro familiare nella storia della disciplina. Dopo aver ospitato i Mondiali maschili del ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019-2020 : l’incognita della staffetta femminile. Servono certezze al fianco dei pilastri Wierer e Vittozzi : Sabato 30 novembre si aprirà ufficialmente la Coppa del Mondo 2019/2020 di Biathlon ad Östersund, in Svezia. Nel primo atto di un weekend spalmato in dieci giorni saranno, com’è da tradizione ormai dalla stagione 2012/2013, le due staffette miste a inaugurare il programma. Il fine settimana successivo sarà invece dedicato alle staffette tradizionali monosesso, con la prova maschile il sabato e quella femminile a chiudere la prima tappa ...

Calendario Coppa del Mondo Biathlon 2019-2020 : date - programma - orari - tv e streaming : La Coppa del Mondo di biathlon 2019-2020 parte dalla Svezia: in programma ben otto gare in nove giorni ad Oestersund, nella prima delle nove tappe presenti in Calendario (oltre ai Mondiali di Anterselva, validi per la classifica generale del circuito maggiore ed unico appuntamento italiano). Chiusura a marzo ad Oslo Holmenkollen (Norvegia). Anche per questa stagione a garantire la copertura televisiva sarà Eurosport, che trasmetterà su Eurosport ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019-2020 : Dominik Windisch e Lukas Hofer - due mine vaganti pronte a esplodere : La nuova stagione della Coppa del Mondo di Biathlon è prossima a spiegare le ali e portarci attraverso un inverno di grande passione. Per il successo finale si preannunciano fuochi d’artificio tra il norvegese Johannes Bø ed il francese Martin Fourcade, attesi finalmente ad un vero confronto sulla neve, al massimo delle rispettive potenzialità. L’anno scorso è passato alla storia per il dominio dello scandinavo, assoluto padrone ...

