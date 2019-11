Biathlon | 7 5 km Sprint Oestersund 2019 | la startlist e i pettorali di partenza

Biathlon - 10 km Sprint Oestersund 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani alle ore 12.30, sulle nevi di Oestersund (Svezia), andrà in scena la 10 km Sprint maschile della Coppa del Mondo di Biathlon 2019-2020. L’Italia, reduce dallo stupendo successo della staffetta mista, vuole replicare nelle prove individuali. Il Bel Paese verrà rappresentato dal campione del mondo della mass start Dominik Windisch (n.15 al via), da Lukas Hofer (n.21 al via), da Thomas Bormolini (n.34 al via), da Giuseppe Montello ...

Biathlon - Coppa del Mondo Östersund 2019. Dorothea Wierer riuscirà a sfatare il tabù della sprint? : La Coppa del Mondo di Biathlon 2019-’20 prenderà il via da Östersund, in Svezia, cittadina che si è guadagnata in pianta pressoché stabile il ruolo di ouverture del circuito maggiore. Infatti, il capoluogo della contea dello Jämtland ha l’onore di tenere a battesimo la nuova stagione per la tredicesima volta negli ultimi quindici anni. Il contesto è peraltro familiare nella storia della disciplina. Dopo aver ospitato i Mondiali maschili del ...

Biathlon - IBU Cup Sjusjoen 2019 : nella 7.5 km sprint femminile vince Karoline Erdal - 23ma Alexia Runggaldier : Si è disputata la 7.5 km sprint femminile a Sjusoen (Norvegia), valida per la tappa che ha inaugurato la nuova stagione dell’IBU Cup di Biathlon: in una gara con tanti errori al poligono arriva il successo della norvegese Karoline Erdal, che pur con tre errori totali chiude in 26:21.4 e precede di 6.6 la statunitense Kelsey Joan Dickinson, seconda (due errori in piedi), e di 7.6 la tedesca Maren Hammerschmidt, terza (quattro bersagli ...

Biathlon - IBU Cup Sjusjoen 2019 : nella 10 km sprint maschile vince Lucas Fratscher - 39° Thierry Chenal : Si è disputata la 10 km sprint maschile a Sjusoen (Norvegia), che ha inaugurato la nuova stagione dell’IBU Cup di Biathlon: successo del tedesco Lucas Fratscher, che con un solo errore in piedi chiude in 28:33.1 e precede di 5.7 l’austriaco Harald Lemmerer, secondo (stesso score al tiro), e di 17.3 il norvegese Aleksander Fjeld Andersen, terzo (tre errori in piedi). Poca gloria per gli azzurri: 39° Thierry Chenal a 2:57.8 con tre ...

Biathlon – Vittozzi si aggiudica la sprint della SesongStart di Sjusjoen : Wierer terza : Vittozzi davanti a tutte nella sprint della SesongStart di Sjusjoen, Wierer è terza. Kuehn a sorpresa fra gli uomini Lisa Vittozzi lascia subito il segno nella sprint femminile della SesongStart di Sjusjoen, in Norvegia, una sorta di prova generale in vista del via della Coppa del mondo che avverrà fra due settimane a Oestersund. La sappadina si è imposta nella sprint femminile a cui hanno partecipato numerose protagoniste del circuito ...

Biathlon - Martin Fourcade batte un colpo e fa meglio di Johannes Bø nella sprint maschile di Sjusjøen : La sprint maschile di Sjusjøen, diventata ormai un gustoso antipasto in vista dell’inizio della Coppa del Mondo, ha dato risultati anomali. D’altronde si è svolta sotto una fitta nevicata che ha sparigliato le carte e ha probabilmente penalizzato gli ultimi atleti a partire, ritrovatisi a gareggiare con una pista più lenta di chi li aveva preceduti. Il successo è andato al tedesco Johannes Kühn, autore di un errore in piedi, che ha preceduto il ...