Berloni | chiude lo storico marchio di cucine | 85 dipendenti rischiano di perdere il lavoro

(Di sabato 30 novembre 2019) Conti in attivo e fatturati in crescita, ma idellodi Pesaro diitaliane,Group Srl,il posto. L’azienda ha comunicato ai sindacati la messa in liquidazione della società. Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli: “Fulmine a ciel sereno”.

