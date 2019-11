Ben Stiller | film e storia da «Zoolander»

Fonte : gqitalia

(Di sabato 30 novembre 2019) Compie 54 anni Ben, nato a New York il 30 novembre del 1965 da una famiglia di attori: il comico Jerrye l’attrice Anne Meara. La sua carriera nel mondo del cinema è segnata dal destino anche se prima di approdare definitivamente al grande schermo passa dal teatro e dalla televisione che ne riconosce le doti invitandolo al Satuday Night Live. Nel 1987 recita accanto ai giovanissimi Christian Bale e John Malkovich nell’Impero del Sole di Steven Spielberg assaggiando in parte quello che sarà il suo futuro. Benama fare ridere e non perde l’occasione di dimostrarlo quando nel 1992 MTV gli offre la possibilità di realizzare un programma comico a suo gusto e misura: The BenShow. Gli anni Novanta sono decisivi per la sua formazione visto che 1994 si misura con la regia delGiovani, carini e disoccupati, prodotto da Danny De Vito con la partecipazione di ...

