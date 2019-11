Belluno | i cinesi di Wanbao vogliono chiudere | a casa 290 dipendenti Effetto

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) Sono arrivati dall’Oriente, hanno intascato più di un milione di euro di incentivi, ma dopo cinque anniandarsene. Lasciando senza lavoro 290. È ciò che sta accadendo nel Bellunese, a Mel, nello stabilimento ex Acc, acquisito dalla cinese, L’annuncio è devastante per una provincia di montagna dove i posti di lavoro non abbondano. Ise ne andranno non appena finito la cassa. Il che dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2020, comunque a primavera. Il paradosso è che questa azienda è l’unica in Europa a produrre motori per frigoriferi. Per questo Federico D’Incà, bellunese e ministro per i Rapporti con il Parlamento, ha incontrato l’ambasciatore cinese in Italia, Li Junhua. “Ha assicurato il massimo impegno per trovare una soluzione nella delicata vertenza” ha detto D’Incà. “Gli ho chiesto che l’azienda garantisca continuità ...

