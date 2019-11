Basket | Torneo Preolimpico | Italia nel gruppo B con Porto Rico e Senegal

Blastingnews

(Di sabato 30 novembre 2019) Comincia nel peggiore dei modi l'avventura dell'diverso il. E' vero che il periodo è ancora lontano - dal 23 al 28 giugno - ma gli azzurri e il ct, Meo Sacchetti, dovranno fare a meno di Luca Vitali che, a 33 anni, ha deciso di dire addio alla maglia azzurra. Queste le sue dichiarazioni sull'addio alla Nazionale di: "Non parteciperò al, ho già salutato e ringraziato in privato tutti, da presidente Petrucci a Sacchetti, oltre ovviamente ai miei compagni, che per tutti questi anni mi hanno accompagnato nell’avventura in maglia azzurra. Sono state stagioni belle ed indimenticabili, culminate con il Mondiale. Ci sarà un ricambio, immagino che dei volti nuovi avranno la loro opportunità". Comincia nel peggiore dei modi perchè il sorteggio non è stato tenero verso un paese, l', che diserta i Giochi Olimpici dall'ormai lontano 2004 da ...

