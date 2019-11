Basket femminile | 11a giornata Serie A1 2019-2020 | vittorie in trasferta di Palermo e

forzazzurri

(Di domenica 1 dicembre 2019) L’ottavadellaA1 disi è aperta con due anticipi, che hanno visto in entrambi i casi duein. La prima è quella di, che ha espugnato il campo di Costa Masnaga per 62-53; mentre la seconda è quella di Torino, che ha superato Bologna per 85-77. Importante successo di, che sale a quota quattro punti e raggiunge in classifica proprio la formazione lombarda. Una partita che si è decisa già nel primo quarto, chiuso con le siciliane avanti di nove punti. Un vantaggio mantenuto poi dafino alla fine. Ottima prestazione di Shayla Cooper, miglior marcatrice dell’incontro con 18 punti, mentre non sono bastati a Costa Masnaga gli undici di Martina Spinelli. Inizia malissimo l’avventura di coach Liberalotto sulla panchina di Bologna. Virtus sconfitta in casa nello scontro diretto da una Torino trascinata da una ...

