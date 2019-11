Basket | Adrian Banks assente nella trasferta di Brindisi a Trento

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 30 novembre 2019) Non ci saràche l’Happy Casaaffronterà acontro la Dolomiti Energia. Il miglior realizzatore della Serie A (20.7 punti a gara), nonché miglior tiratore dalla lunetta (88.4%, come Josh Mayo), terzo miglior marcatore da tre punti (49.1%) e attuale MVP del campionato (media valutazione di 25.3), infatti, ha ottenuto il permesso di andare negli Stati Uniti per la nascita del suo secondo figlio., così, si trova ad affrontare una partita non semplice senza il proprio faro, dovendo dunque fare più affidamento del solito su John Brown, che anchesua seconda stagionena sta dimostrando di meritare palcoscenici di primo livello. L’Happy Casa è attualmente seconda in classifica con 14 punti, dietro alla sola Virtus Bologna ancora imbattuta a quota 18. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL ...

