Basket : Adrian Banks assente nella trasferta di Brindisi a Trento : Non ci sarà Adrian Banks nella trasferta che l’Happy Casa Brindisi affronterà a Trento contro la Dolomiti Energia. Il miglior realizzatore della Serie A (20.7 punti a gara), nonché miglior tiratore dalla lunetta (88.4%, come Josh Mayo), terzo miglior marcatore da tre punti (49.1%) e attuale MVP del campionato (media valutazione di 25.3), infatti, ha ottenuto il permesso di andare negli Stati Uniti per la nascita del suo secondo ...

Serie A Basket – Brindisi a pranzo - è la festa di Adrian Banks : Venezia resta a bocca asciutta : Brindisi batte Venezia 75-71 nella sfida che da inizio alla domenica della 7ª Giornata di Serie A: Banks trascina i padroni di casa con 21 punti Appuntamento a pranzo con una scoppiettante partita di Basket fra Brindisi e Venezia che dà inizio al pomeriggio domenicale della 7ª Giornata di Serie A. Al PalaPentassuglia vale il fattore campo che permette a Brindisi di ottenere due punti importantissimi che permettono ai pugliesi ...

Basket : Adriano Vertemati nuovo coach dell’Italia Under 20 - a Capobianco Under 18 e 17. Tutto invariato nel settore femminile : Sono stati comunicati in giornata, dal Consiglio Federale della FIP, i nomi di coloro che alleneranno le Nazionali giovanili dell’Italia nelle varie manifestazioni di quest’estate. Le selezioni azzurre, in particolare, affronteranno i sei Europei di Division A, tre con gli uomini ed altrettanti con le donne, più i Mondiali Under 17 che saranno disputati dai maschi. La novità principale riguarda la panchina dell’Under 20, affidata ad ...