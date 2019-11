Baseball | Mike Piazza | “Orgoglioso di essere il manager dell’Italia Sono ottimista | ma

Fonte : oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) Da poco l’Italia del, dopo il secondo posto agli Europei e il rovinoso capitombolo nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 organizzato in casa, ha un nuovo. E non è uno qualsiasi: si tratta di, 15 anni in MLB e 12 volte All Star, che ha avuto l’onore di vedersi ritirata la maglia numero 31 dai New York Mets.è stato presentato al Salone d’Onore del CONI, a Roma, nel suo nuovo ruolo. Queste le sue prime parole daazzurro: “onorato e orgoglioso diildi questa nazionale e l’ultima volta che ho fatto parte dello staff dell’Italia abbiamo vinto 2 titoli europei.ma bisogna lavorare e il futuroconvinto che sia luminoso. Dovremo lavorare sodo, con disciplina e passione per cercare diuno dei migliori programmi in Europa. Voglio ringraziare il ...

