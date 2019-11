BANCO ALIMENTARE | COLLETTA 2019 In Friuli verso raccolta da oltre 500 tonnellate

BANCO ALIMENTARE - il povero in Italia sta alla porta accanto alla nostra : Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare, li chiama i poveri della porta accanto. È un’espressione che vuole raccontare la povertà in Italia smontando alcuni stereotipi. «I poveri non sono i clochard con tutta la vita in due buste. Ci sono, ma nel quadro dei poveri in Italia rappresentano percentuali irrisorie. Il povero è quello che cerca di mantenere un’apparenza di “normalità”, ma rinuncia a mangiare, a curarsi, al ...