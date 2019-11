Azione | Calenda a Pd | ‘con M5s no alleanza | ma vanno cancellati al voto’

Azione : Calenda - ‘voglio prendere Pd per capelli e riportarlo su campo battaglia’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Non possiamo pensare che questo Paese diventi un Paese dove l’alternativa è Grillo o la Meloni. Mi rifiuto di pensarlo. E quando mi dicono: ma il vostro spazio politico è occupato? Ma da chi? Ditemi chi non sta con i 5 Stelle o chi no sta con al Lega. Solo più Europa e per loro le nostre porte sono aperte”. Lo dice Carlo Calenda alla manifestAzione sulla proposte sulla sanità di Azione ...

Calenda - la playlist per Azione : da Ac/Dc a Orietta Berti : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – Clash, Metallica, Hendrix, Led Zeppelin. Ma anche Britney Spears, Memo Remigi, Rammstein e Orietta Berti. chiama a raccolta Twitter per un aiuto sulla playlist per il prossimo evento della neonata formAzione politica ”, e gli utenti accorrono numerosissimi dando invece vita a una singolare e ipotetica colonna sonora tutta da vagliare. A mancare, spiega il diretto interessato, uno dei brani di punta: ...

Calenda "Renzi con Briatore? Rischio reputAzione"/ Flavio replica "taci traditore" : Carlo Calenda commenta 'cena Renzi-Briatore in Arabia? Occhio a reputazione..' e sui social scatta il putiferio. replica di Flavio 'disfattista e traditore'

Calenda : “Renzi in Arabia Saudita con Briatore e Buti? Rischioso per la sua reputAzione. Ironia sul mio partito? La trovo sbagliata” : “Matteo Renzi e la sua cena in Arabia Saudita con il faccendiere Tommaso Buti e con Flavio Briatore? Urca! Mettiamola così: non credo che ci sia un rischio per la sicurezza nazionale, ma c’è un rischio per la reputazione personale di Renzi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24 dall’europarlamentare Carlo Calenda, leader e fondatore del neo-partito Azione. E aggiunge: “trovo pericolosissimo che i due principali ...

La vignetta del giorno : Calenda d'Azione

Crozza-Calenda presenta il suo partito ‘Azione’ : “Mia madre m’ha detto che - piuttosto che votare me - rolla la scheda elettorale e ci si fa una canna” : “Voglio dirlo con la massima trasparenza: l’Italia non ha bisogno di un altro partitino. Figuriamoci, poi, uno creato da me, che so’ 30 anni che non ne imbrocca una. Ma vi pare che uno iscritto a un partito forte come Lega e Pd molla tutto e si iscrive da me? Non lo farei manco io, che sono il campione imbattuto di cazzate acrobatiche“. Così , Maurizio Crozza nelle vesti di Carlo Calenda presenta il partito ...

Carlo Calenda lancia il nuovo partito - Azione. E somiglia tanto a Forza Italia... : Carlo Calenda lo aveva promesso: il 21 novembre presenterò il mio nuovo partito. Neanche il tempo di svegliarci e, attraverso Twitter e Il Messaggero, a cui l'ex ministro dello Sviluppo Economico ha rilasciato un'intervista, sappiamo subito qual è il nome scelto. Si chiama Azione, una parola che, in politica, è stata usata mille volte, fin dai tempi di Mazzini e Garibaldi.La presentazione ufficiale sarà fatta oggi presso la sala della Stampa ...

Carlo Calenda - il sogno proibito : "Azione - a quanto sono i sondaggi" : Carlo Calenda ha fondato un nuovo partito, Azione, che ha una ambizione: arrivare al 10 per cento. Del resto, dice l'ex ministro, "Pd e Italia Viva sono riformisti rammolliti", "perché hanno paura, sono succubi e tradiscono i loro valori. I riformisti vincono se esprimono un' azione forte come il go

Come sarà "Azione" - il movimento politico di Calenda : "Non siamo condannati a scegliere il male minore". È una sorta di mantra, quello con cui l'ex-ministro ed eurodeputato Carlo Calenda ha tenuto a battesimo oggi alla sede della Stampa Estera a Roma "Azione", il suo nuovo movimento politico. Davanti ai cronisti stranieri, Calenda ha svelato il simbolo e la grafica, con la scritta bianca Azione su uno sfondo blu e con una freccia che ne attraversa la "A" da sinistra a destra. Con lui, tra gli ...

Calenda presenta Azione : se diventeremo partitino ci scioglieremo : "Non siamo condannati a scegliere il male minore". E' una sorta di mantra, quello con cui l'ex-ministro ed eurodeputato Carlo Calenda ha tenuto a battesimo oggi alla sede della Stampa Estera a Roma 'Azione', il suo nuovo movimento politico. Davanti ai cronisti stranieri, Calenda ha svelato il simbolo e la grafica, con la scritta bianca 'Azione' su uno sfondo blu e con una freccia che ne attraversa la "A" da sinistra a destra. Con lui, tra gli ...

Carlo Calenda e Matteo Richetti danno vita ad Azione : attacco a Renzi e Zingaretti : E’ stato battezzato ufficialmente Azione. E’ il partito fondato da Carlo Calenda e Matteo Richetti. L’ex Ministro ha annunciato di

I sondaggisti : «Azione» di Calenda parte dal 2% : Il partito punta a un consenso a due cifre, almeno il 10%, ma nei sondaggi questo target è ancora di là da venire. Ghisleri: «Azione cerca di intercettare lo spazio politico alternativo al centrodestra ma deve far attenzione a non incrementare la frammentazione dentro il centrosinistra»

Carlo Calenda entra in Azione ma a chi parla davvero? : (Foto Vincenzo Livieri/LaPresse) Azione è un bel nome. Un po’ mazziniano, ovviamente, un po’ rosselliano e lamalfiano. La conosciamo bene la storia dei due Partiti d’Azione che abbiamo avuto nel nostro paese: il primo risorgimentale, il secondo nato a conflitto mondiale ancora in corso, nel 1942, con in mezzo il fondamentale apporto di Giustizia e Libertà. Carlo Calenda, europarlamentare fuoriuscito dal Pd ed ex competente ministro degli Affari ...