Auto | la crisi del diesel tedesco colpisce anche l’Italia | esuberi e fabbriche che

(Di sabato 30 novembre 2019)del gruppo Mahle in via di chiusura in Piemonte, 620alla Bosch di Bari, produzione in calo del 30 per cento nello stabilimento Fca di Pratola Serra, nell’avellinese. Da nord a sud le aziende specializzate nella componentisticastanno iniziando a pagare il prezzo della grande fuga dal. Da quando è scoppiato il caso mondiale dei dati sulle emissioni truccati dalla tedesca Volkswagen, infatti, il mercato europeo dellemobili a gasolio è passato dal 51,5% del 2015 al 35,4% del 2018. E quest’anno, complice l’economia stagnante, le cose non stanno migliorando. Soltanto in Italia le immatricolazioni sono calate del 22,9% nel giro di 10 mesi (pari a oltre mezzo milione di vetture in meno). Numeri devastanti per le circa 240 imprese presenti nel nostro Paese che secondo Anfia, l’Associazione nazionale della filieramobilistica, danno lavoro a 25mila ...

