ATTENTATO ALL' AJA Se tv e pensiero unico giocano con la morte

Attacco all’Aia - ancora ricercato l’ATTENTATOre : La polizia olandese sta ancora cercando l'autore, per il momento non identificato, di un Attacco all'arma bianca avvenuto ieri in una via dello shopping a L'Aia che ha ferito tre minori. Tutti gli scenari sono ancora aperti quanto all'identità dell'aggressore e le sue motivazioni, ha detto la portavoce della polizia Marije Kuiper. I feriti ricoverati in ospedale sono stati tutti in grado di tornare a casa ieri sera tardi. Le autorità non hanno ...