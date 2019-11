Attacco Londra | tra le vittime il 25enne Jack Merritt Il padre | “Era un’anima bellissima”

Attacco a Londra - i passanti eroi che hanno salvato vite : Un uomo in giacca e cravatta corre lungo London Bridge tenendo un coltellaccio in mano. Corre e fa segno ai passanti di stare indietro, di allontanarsi. Non è lui l’ultimo attentatore di Londra, non è lui Usman Khan, 28 anni, che nel pomeriggio del Black Friday, a London Bridge ha scelto di uccidere a coltellate due persone e ferirne gravemente tre. L’uomo che corre con il coltello in mano è un passante qualunque, uno degli eroi ...

Attacco Londra - è polemica su rilascio killer : Londra, 30 nov. (Adnkronos) – “Stiamo giocando alla roulette russa con la vita delle persone, lasciando noti, condannati criminali radicalizzati liberi in circolazione nelle nostre strade”. Così l’ex capo dell’ufficio anti terrorismo britannico, Chris Phillips, si è sfogato contro “un sistema giudiziario che deve fare i conti con se stesso” dopo che è emerso che . “Facciamo uscire le persone ...

Attacco a Londra - due morti. Il killer era un islamista in libertà vigilata : L'uomo sospettato di aver accoltellato diversi passanti, ferendone a morte due, era stato condannato nel 2012 per crimini...

Dopo Londra - L'Aia. Un nuovo Attacco col coltello : Un uomo armato di coltello ha provocato “diversi feriti” nella strada principale dello shopping a l'Aia, nei Paesi Bassi, conferma la polizia. L'attacco è avvenuto nella stessa giornata dell'attentato sul London Bridge nel quale sono morte due persone, oltre all'attentatore, ucciso dalla polizia bri

