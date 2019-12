Attacco London Brdige | identificata una vittima | lo straziante messaggio del padre

Attacco London Bridge - stretta del governo sui permessi ai condannati. Il padre dello studente ucciso : «Non usate la morte di Jack per inasprire le regole» : Si chiamava Jack Merritt, aveva 25 anni, era laureato in criminologia all’università di CamBridge e lottava per la giustizia sociale. Lavorava per Learning Together, un’iniziativa dell’università che portava studenti e carcerati a intraprendere insieme percorsi di apprendimento. È stato accoltellato il 29 novembre da Usman Khan, dopo la conferenza che aveva organizzato – e a cui l’attentatore aveva partecipato ...

Quelli che hanno aiutato a fermare l’Attacco sul London Bridge : Un po' di dettagli su quello che si sa e si scrive sulle persone che hanno fermato Usman Khan prima dell'arrivo della polizia, che poi l'ha ucciso

L’Attacco sul London Bridge - messo in ordine : Cosa dicono le ultime ricostruzioni e cosa sappiamo dell'attentatore, già condannato in passato per terrorismo

Attacco al London Bridge - omicida in libertà vigilata tra chi ha fermato il killer : "Sgozzò una ragazza disabile" : Quindici anni fa venne condannato al carcere a vita dopo aver ucciso e gettato in mezzo ai rifiuti il corpo di una 21enne disabile, oggi è tra i cittadini che hanno immobilizzato il terrorista Usman Khan, che ieri ha seminato terrore e morte, accoltellando alcuni passanti sul London Bridge. Si tratta del 42enne James Ford, femminicida in libertà vigilata, proprio come il terrorista col braccialetto elettronico da lui immobilizzato. ...

Attacco a London Bridge - chi è il killer. Tre accoltellati anche all’Aia : Usman Khan, 28 anni: è questo il nome dell’uomo che ieri pomeriggio ha riportato il terrore nel cuore di Londra a meno di due settimane dalle elezioni britanniche. E l’incubo ha ancora una volta le sembianze del lupo solitario, anche se noto per i suoi legami jihadisti. Khan ha deciso di entrare in azione portando paura e morte in uno dei pomeriggi più affollati per la capitale britannica, quello del Black Friday, e forse la scelta non è stata ...

