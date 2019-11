Attacco all’Aja | arrestato un uomo senza fissa dimora

Attacco con coltello nella strada dello shopping all’Aja - diversi feriti : è caccia all’uomo : A poche ore dall’ Attacco al London Bridge, in cui sono morte due persone più il killer e ci sono diversi feriti , la polizia dell’Aja ha comunicato un Attacco in città. Ci sono tre feriti e si cerca un uomo sui 45-50 anni di carnagione scura. Anche questa volta l’arma è un coltello , anche questa volta in una zona piena di gente e turisti di venerdì sera. Anche in questo caso l’intervento della polizia è stato immediato: la ...

