Attacco all’Aia | ancora ricercato l’attentatore

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 30 novembre 2019) La polizia olandese stacercando l'autore, per il momento non identificato, di unall'arma bianca avvenuto ieri in una via dello shopping a L'Aia che ha ferito tre minori. Tutti gli scenari sonoaperti quanto all'identità dell'aggressore e le sue motivazioni, ha detto la portavoce della polizia Marije Kuiper. I feriti ricoverati in ospedale sono stati tutti in grado di tornare a casa ieri sera tardi. Le autorità non hanno fornito alcuna descrizione del sospetto. Hanno precisato che la segnalazione, in cui era descritto inizialmente come un uomo di circa quarant'anni di origine nordafricana, era errata.Testimoni, citati dal gruppo audiovisivo pubblico NOS, hanno affermato di aver visto delle vittime, delle ragazze, che correvano urlando prima di rifugiarsi in un negozio. Uno di loro ha detto di aver visto un uomo "atletico" allontanarsi dalla scena, saltando ...

