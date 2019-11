Attacco al London Bridge | omicida in libertà vigilata tra chi ha fermato il killer

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 30 novembre 2019) Quindici anni fa venne condannato al carcere a vita dopo aver ucciso e gettato in mezzo ai rifiuti il corpo di una 21enne disabile, oggi è tra i cittadini che hanno immobilizzato il terrorista Usman Khan, che ieri ha seminato terrore e morte, accoltellando alcuni passanti sul. Si tratta del 42enne James Ford, femminicida in libertà, proprio come il terrorista col braccialetto elettronico da lui immobilizzato. A riportare la vicenda è il Daily Mail.Nel 2004, Ford venne accusato di aver ucciso nel 2004 una ragazza, Amanda Champion, il cui cadavere venne trovato abbandonato su un mucchio di rifiuti nei pressi della sua casa di Ashford, nel Kent. La ragazza disabile, strangolata e sgozzata, aveva 21 anni. Il Daily Mail ha contattato i famigliari della vittima che, nelle immagini televisive dell’attentato, hanno riconosciuto ...

