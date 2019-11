Attacco a Londra | i passanti eroi che hanno salvato vite

vanityfair

(Di sabato 30 novembre 2019) Un uomo in giacca e cravatta corre lungo London Bridge tenendo un coltellaccio in mano. Corre e fa segno aidi stare indietro, di allontanarsi. Non è lui l’ultimo attentatore di, non è lui Usman Khan, 28 anni, che nel pomeriggio del Black Friday, a London Bridge ha scelto di uccidere a coltellate due persone e ferirne gravemente tre. L’uomo che corre con il coltello in mano è un passante qualunque, uno deglidell’ultimo attentato che ha scossoe l’Inghilterra. «Lo straordinario coraggio dei membri del pubblico che sono intervenuti fisicamente per proteggere ledegli altri. Per me rappresentano il meglio del nostro Paese», ha subito commentato il premier Boris Johnson. E ha concluso:«Il messaggio che mandiamo è che questo Paese non sarà mai diviso o intimidito da questo tipo di attacchi. I nostri valori, i valori britannici ...

TgLa7 : ??#LondonBridge E' di un morto e 4 feriti il primo bilancio ufficioso riferito da fonti di polizia a @SkyNews dell'… - SkyTG24 : Allarme a #Londra, passanti in fuga dal #LondonBridge. VIDEO - Agenzia_Ansa : Paura a #Londra per attacco 'terroristico'. Diversi i feriti. Ucciso l'attentatore, aveva dei coltelli e un finto g… -