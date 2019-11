Attacco a London Bridge | chi è il killer Tre accoltellati anche all’Aia

Fonte : vanityfair

(Di sabato 30 novembre 2019) Usman Khan, 28 anni: è questo il nome dell’uomo che ieri pomeriggio ha riportato il terrore nel cuore di Londra a meno di due settimane dalle elezioni britanniche. E l’incubo ha ancora una volta le sembianze del lupo solitario,se noto per i suoi legami jihadisti. Khan ha deciso di entrare in azione portando paura e morte in uno dei pomeriggi più affollati per la capitale britannica, quello del Black Friday, e forse la scelta non è stata casuale. E mentre le persone si scatenavano nello shopping sfrenato, sulsi svolgeva la tragedia: sotto i colpi di Khan morivano due persone e ne restavano ferite gravemente tre. Sotto i colpi della polizia moriva ilprima braccato e poi freddato. Scotland Yard alla fine di una giornata ha bollato l’episodio come “grave atto di terrorismo”. Indicazione confermata in tarda serata con l’emergere del profilo del: ex ...

Agenzia_Ansa : Spari a #LondonBridge. Ucciso un uomo, aveva un coltello. Polizia in azione, cause non ancora chiare. La zona è sta… - SkyTG24 : Allarme a #Londra, passanti in fuga dal #LondonBridge. VIDEO - Agenzia_Ansa : Paura a #Londra per attacco 'terroristico'. Diversi i feriti. Ucciso l'attentatore, aveva dei coltelli e un finto g… -