Atalanta | Gasperini incredibilmente non è soddisfatto | il tecnico commenta così il

Brescia-Atalanta - Gasperini : “i derby sono sfide particolari. Peccato per lo sciopero del tifo” : Ad aprire la quattordicesima giornata di Serie A sarà Brescia-Atalanta. Conferenza della vigilia per Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea ha parlato di formazione, di Balotelli, dello sciopero del tifo di parte dei supporters di entrambe le squadre. Brescia-Atalanta è una partita molto sentita: “I derby sono sfide particolari, al di là della classifica, per l’atmosfera che li circonda. A Brescia sarà una partita a sé, ...

Atalanta-Dinamo Zagabria - Gasperini : “il risultato ci sta stretto” : “Il risultato è molto stretto per la partita. Primo tempo più combattuto e falloso, ma lo sapevamo, mentre il secondo l’abbiamo dominato in lungo e in largo. Con un altro gol o due eravamo ancora più contenti ma volevamo vincere e l’abbiamo fatto bene. Abbiamo dimostrato che l’andata è stata un episodio e ce la giochiamo. Avevamo tutti voglia di fare una prestazione stile campionato, ci mancava questa vittoria e la ...

LIVE Atalanta-Dinamo Zagabria - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Gasperini conferma la formazione dell’ultima partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.04 Ecco le formazioni ufficiali: ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel. All. Gasperini. DINAMO Zagabria (3-5-2): Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Olmo, Ademi, Ivanusec, Leovac; Orsic, Petkovic. All. Bjelica. 20.01 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Dinamo Zagabria ...

Atalanta-Dinamo Zagabria - le probabili formazioni : Ilicic da prima punta - un solo dubbio per Gasperini : Atalanta-Dinamo Zagabria, le probabili formazioni – Partita fondamentale per l’Atalanta in Champions League. La squadra di Gasperini affronta la Dinamo Zagabria, in una gara da dentro o fuori. I bergamaschi hanno l’obbligo di vincere e sperare, inoltre, che lo Shakhtar Donetsk non faccia lo stesso contro il Manchester City. All’andata, in Croazia, si vide la peggior Atalanta della stagione. Un pesante 4-0 che fece ...

Atalanta-Dinamo Zagabria - probabili formazioni : 3-4-2-1 per Gasperini - Muriel unica punta : Martedì 26 novembre 2019 alle ore 21:00 andrà in scena il match tra Atalanta e Dinamo Zagabria valido per il quinto turno del Girone C della Champions League. La classifica vede i nerazzurri fermi ad un solo punto contro le cinque lunghezze di Shakhtar e Dinamo Zagabria, con i russi in seconda posizione grazie agli 'scontri diretti', ed in vetta il Manchester City 'schiacciasassi' di Pep Guardiola con dieci punti. Le speranze di passare il turno ...

Atalanta-Juventus - Gasperini elogia la sua squadra e si lamenta della poca chiarezza sui falli di mano : Gian Piero Gasperini al termine di Atalanta-Juventus 1-3, tredicesima giornata del campionato di Serie A, ha commentato la prestazione della sua squadra, ai microfoni di Sky Sport: “Una grande Atalanta fino al pareggio, meritavamo nettamente la vittoria. Assenze? Bisogna menzionare quelli che hanno giocato e hanno giocato bene. Loro hanno preso morale dopo l’1-1, dopo abbiamo reagito ma la qualità degli attaccanti della ...

Atalanta – Gasperini esilarante in conferenza stampa - da CR7 al sesso prima delle partite : “forse dovrei chiedere consigli ai giocatori” : Gasperini fa sorridere tutti in conferenza stampa: le parole dell’allenatore dell’Atalanta alla vigilia della sfida con la Juventus Dopo la pausa si torna finalmente in campo: si comincia domani con l’anticipo delle 15.00 tra Atalanta e Juventus e, in vista del match, proprio oggi hanno parlato gli allenatori delle rispettive squadre per svelare le condizioni delle squadre e non solo. Fabio Rossi/Lapresse Maurizio Sarri ...

Atalanta - Gasperini tiene i piedi per terra : “il divario con la Juventus è aumentato” : “L’Atalanta è da qualche anno nelle prime posizioni e questo è un dato di fatto, ma rispetto a Juventus, Napoli o Inter che lottano per lo Scudetto il divario non si è ridotto, anzi è sempre più ampio di anno in anno”. Sono le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in conferenza stampa in vista della partita contro la Juventus. “I numeri qualcosa significano, nel nostro caso è ...

Probabili formazioni Atalanta Juventus/ Diretta tv - Gasperini senza Ilicic - Serie A - : Probabili formazioni Atalanta Juventus: Diretta tv e orario. Ecco le mosse degli allenatori alla vigilia della 13giornata del Campionato di Serie A.

Ora l’Atalanta si lamenta degli errori arbitrali. Gasperini diserta la conferenza stampa : L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha disertato la conferenza stampa a seguito del pareggio contro la Sampdoria, al suo posto si è presentato il direttore generale Umberto Marino che ha spiegato le motivazioni dell’assenza Come mai non c’è Gasperini? “Il mister era troppo in linea rispetto a Ferrari e Barrow: ha visto bene l’episodio dove è evidente che l’arbitro ha sbagliato. Doveva essere aiutato ...

Atalanta - conferenza Gasperini : “Rigoni? Da noi non andava bene. La Samp si sta riprendendo. Gli assenti…” : “Porto tre Primavera: Traore, Piccoli e Da Riva. Oggi faccio quello che fa finta di piangere perché numericamente qualche difficoltà c’è ma con la Samp siamo pronti a rituffarci nel clima di campionato per tenere alte le nostre ambizioni”. Parla così in conferenza stampa, alla vigilia di Sampdoria-Atalanta, l’allenatore bergamasco Gian Piero Gasperini. “Gli indisponibili? A parte la squalifica di Ilicic e la ...

Atalanta-Manchester City - Gasperini : “non possiamo più sbagliare. Sarei contento anche per l’Europa League” : “Abbiamo ancora qualche chance, Sarei contentissimo anche per l’Europa League. Non possiamo più sbagliare, ma a questo punto subentra un po’ di rammarico. Abbiamo fatto male con la Dinamo, tra la partita di oggi e quella con lo Shakhtar meritavamo qualcosa in più“. Così Gian Piero Gasperini parla dopo il primo storico punto dell’Atalanta in Champions League, arrivato con l’1-1 contro il Manchester City a ...

Atalanta-Manchester City - le probabili formazioni : sorpresa di Gasperini in attacco : Si torna in campo con altre partite interessanti valide per la fase a gironi di Champions League, nella giornata di ieri sono scese in campo Napoli e Inter, oggi invece altre due squadre italiane, la Juventus e l’Atalanta. Attenzione alla squadra di Gasperini che ormai ha pochissime chance di qualificazione, anche per l’Europa League ma ha comunque intenzione di fare bella figura contro una big a livello Mondiale, il Manchester ...

Atalanta-Manchester City - Gasperini in conferenza : “Solo due gli assenti. Cercheremo di usare le nostre armi” : “Sono tutti convocati tranne Zapata e Gosens. Per il resto la squadra sta bene. L’unico rammarico che possiamo avere è per la gara con lo Shakhtar persa nel finale. Per il resto finora è stata un’esperienza che ci ha aiutato ad affrontare meglio il campionato. Ora ci sono altre tre partite a cominciare da domani, speriamo e contiamo di fare meglio”. Sono le parole, nella consueta conferenza stampa della vigilia, del ...