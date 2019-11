Anticipazioni U&D | 30 novembre | Gemma e Juan felici ma senza baci | Sossio e Ursula

Blastingnews

(Di sabato 30 novembre 2019) Sabato 30è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Leche riporta "Il Vicolo delle News" fanno sapere che in studio è accaduto di tutto, come ogni settimana d'altronde.Galgani continua a frequentareLuis Ciano, anche se tra loro ancora non è scattato uno passionale. Armando Incarnato sta uscendo sia con Roberta che con Veronica, mentre Anna Tedesco ha litigato ancora con Samuel per vecchie questioni rimaste irrisolte.si commuove in esterna conLuis La puntata di Uomini e Donne che è stata registrata oggi, sabato 30, è iniziata, come di frequente, conGalgani e le sue vicissitudini amorose. Leche impazzano in rete informano i telespettatori che la conoscenza tra la dama eLuis Ciano procede a gonfie vele: i due hanno fatto una romantica esterna in settimana, arrivando a ...

zazoomblog : Anticipazioni U&D Veronica in crisi per Alessandro: lui le dice di raggiungerlo a Napoli - #Anticipazioni #U&a… - zazoomblog : Anticipazioni U&D Trono Classico 29 novembre: Giulio va da Giovanna per un chiarimento - #Anticipazioni #U&… - infoitcultura : Anticipazioni U&D Trono Over, Juan Luis delude Paula: 'Non ti credo' -