Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole | Matias e Marcela Tornano Insieme!

Fonte : uominiedonnenews

(Di sabato 30 novembre 2019)Ilsi dividono intraprendendo relazioni clandestine, ma in seguito decidono di riprovarci ascoltando i consigli di Raimundo. Anche per Maria le cose non vanno bene…sono una delle coppie più amate de Il, sin dal principio. I due, che sono sempre andati molto d’accordo anche per via dell’amore nei confronti di Camelia, stanno attraversando nelleun periodo molto difficile. Dopo la permanenza in carcere del Castaneda,si è avvicinata a Tomas, mentreha intrapreso una relazione extraconiugale con Alicia. Però le cose sembrano essere in procinto di risolversi…Ilrinuncia ad Alicia per, mentreè in carcere, conosce Tomas al quale si avvicina molto. E’ chiaro che la ragazza ...

MastrotekPino : Il Segreto anticipazioni, 1 dicembre 2019: Francisca ha ucciso Adela? - infoitcultura : Il Segreto anticipazioni: FERNANDO tende una trappola a CARMELO - infoitcultura : “Il segreto”, le anticipazioni: il giustiziere di Puente Viejo -