Anticipazioni Domenica In domani | diretta interrotta per Mara Venier

(Di sabato 30 novembre 2019)In 1 dicembre:ridotta per un cambio di palinsesto Sarà un puntata particolare quella didiIn. Come leggiamo su Che Tv Fa, infatti,dovrà “spezzare” in due il suo programma per via di un cambio di palinsesto che vede protagonista Papa Francesco. La puntata del 1° dicembre diIn, infatti, inizierà come sempre alle 14 ma dovrà fermarsi alle 15:45 e “zia” dovrà dare la linea al Tg1 che proseguirà fino alle 17 per seguire Papa Francesco in visita a Greccio. Dopo questo Speciale del Tg1 su Papa Francesco,tornerà di nuovo inconIn per l’ultima parte del suo contenitore e proseguirà fino alle 17:25 circa. Sommando dunque le due parti del programma,andrà in onda per un totale di 2 ore e un quarto a fronte delle 3 ore e mezza totali di ogni ...

