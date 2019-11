Ancona | i parenti rimangono feriti durante il sisma in Albania | 25enne tenta di uccidersi

Blastingnews

(Di sabato 30 novembre 2019) Si è sfiorata la tragedia ieri notte ad, dove una ragazza di 25 anni, di cui per privacy non sono state rese note le generalità, hato di lanciarsi dal balcone della sua abitazione dopo aver saputo che i suoiversano in gravi condizioni in. I famigliari della giovane sono stati coinvolti in prima personail terremoto che ha scosso il "Paese delle Aquile" martedì scorso, 26 novembre. L'aspirante suicida è stata notata da alcuni residenti mentre si trovava seduta sul balcone con le gambe che pendevano nel vuoto: la ragazza minacciava di gettarsi di sotto, tanto era il dolore che la attanaglia per quanto successo ai suoi cari. Immediatamente i vicini hanno composto il numero di emergenza 113 e chiamato la Polizia di Stato. Agenti salvano la ragazza Nel giro di pochissimi minuti la volante è giunta sul luogo del fatto di cronaca. Non appena sono arrivati ...

zazoomnews : I suoi parenti feriti nel terremoto in Albania 25enne di Ancona lo scopre e tenta il suicidio - #parenti #feriti… - zazoomblog : I suoi parenti feriti nel terremoto in Albania 25enne di Ancona lo scopre e tenta il suicidio - #parenti #feriti… -