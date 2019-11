Anche a Napoli arrivano le «sardine» | migliaia al raduno di piazza Dante

Napoli-Bologna - i convocati. Milik non recupera. Out Anche Allan - infortunato : Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Bologna. Non ci sarà Allan, che era stato tra i protagonisti ad Anfield, contro il Liverpool. Il brasiliano è alle prese con un’infrazione della nona e decima costola sinistra subìta proprio in seguito a un trauma contusivo nella gara contro i Reds. Per lui, quindi, terapia e niente convocazione. Escluso anche Milik, che nel pomeriggio ha svolto solo una parte ...

Nutella Biscuits - i biscotti introvabili : i “bagarini” a Napoli vendono confezioni a 8 euro. E su Amazon c’è chi arriva a pagarli Anche 12 euro : Tutti li vogliono ma nessuno li trova: è Nutella Biscuits mania. A tre settimane dal debutto sul mercato, di biscotti alla Nutella, ne sono stati venduti più di 57 milioni. Un numero destinato a salire di giorno in giorno. Quando arrivano sugli scaffali dei supermercati, le scorte finiscono in un battibaleno, tanto che alcune catene sono state costrette a imporre un limite giornaliero: si possono acquistare un massimo di tre confezioni al giorno ...

La Stampa : a giugno via i senatori ma Anche Ancelotti. Il Napoli ha avuto contatti con Spalletti : Oggi il Napoli prova a sancire una tregua post ammutinamento. La squadra incontrerà il presidente per provare a scambiarsi un segno di pace. Scrive Jacopo D’Orsi su La Stampa: “L’intento è firmare un armistizio che duri fino a fine stagione, consentendo al Napoli di inseguire gli obiettivi ancora raggiungibili: una grande Champions, il 4° posto in campionato. Poi ciascuno andrà per la propria strada, perché De Laurentiis ha già ...

Napoli New York - Anche nella grande Mela il Napoli accende passioni : Napoli New York Napoli New York – Tifoso d’eccezione ieri sera a seguire il Napoli in TV contro il Liverpool per l’incontro scontro di Champion’s, il sindaco di New York Bill De Blasio al ristorante Ribalta, nei pressi di Washington Square Park esattamente al 48 east della 12th Street, i cui proprietari Rosario Procino e Pasquale Cozzolino, sono dei semi ultrà in trasferta a Manhattan. Con lui c’era il ...

Champions League : il Napoli si qualifica se…Tutte le combinazioni e i risultati : possibile Anche il primo posto : I risultati maturati nella serata di ieri hanno lasciato aperto il discorso qualificazione nel Girone E della Champions League di calcio: Liverpool, Napoli e Salisburgo sono tutte ancora in corsa per il passaggio agli ottavi. Inglesi a quota 10, partenopei a 9 ed austriaci a 7: tutto è ancora possibile. Nell’ultima partita del raggruppamento il Napoli ospiterà i belgi del Genk, già fuori da ogni discorso, mentre i Reds faranno visita agli ...

Alla pizzeria Ribalta Anche il sindaco De Blasio tifa Napoli : Alla pizzeria Ribalta di New York un tifoso di eccezione. Il sindaco Bill De Blasio ha seguito lì la partita del Napoli contro il Liverpool, tifando per la squadra di Ancelotti. Lo racconta Gianluca Di Marzio sul suo sito. Il sindaco si è concesso una caprese insieme al figlio Dante, tifoso juventino, e ha trascorso 90 minuti nel cuore del tifo azzurro nella grande mela. Soffrendo insieme ai tifosi del Napoli Club che si ritrova puntuale Alla ...

Liverpool-Napoli - Ancelotti su De Laurentiis : “il disgelo c’è già - Anche se stasera faceva molto freddo” : “Ottenere un pari qui non è mai facile, eravamo in partita anche se abbiamo sofferto abbassandoci molto. Ma contro di loro non c’è altra maniera per uscire vivi da qui. Il girone si è messo bene, con l’ultima in casa. E’ stata una buona serata”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky il pareggio contro il Liverpool ad Anfield. Sulla differenza di rendimento fra campionato e ...

Napoli - è una grande impresa! Gli azzurri bloccano il Liverpool ad Anfield e pregustano Anche il colpaccio [FOTO] : Liverpool-Napoli live – Campioni in carica in Champions e ‘straprimi’ in Premier League. Il Liverpool stellare di Jurgen Klopp, però, non ha ancora chiuso i conti con la qualificazione agli ottavi. Di fronte il Napoli di Ancelotti che vive un momento di difficoltà, ma che (poco più di due mesi fa, quando c’era ancora serenità) è riuscito ad infrangere il muro reds. Era ed è rimasta, quella, l’unica sconfitta ...

Liverpool-Napoli : ORARIO conferenza stampa Ancelotti - LIVE. Alvino : ”Ecco chi lo affiAncherà” : Liverpool-Napoli, la conferenza stampa di Ancelotti oggi 26 novembre 2019 – LIVE. Segui la diretta testuale ORARIO conferenza stampa Ancelotti LIVE – Il Napoli oggi è costretto a rompere il silenzio stampa. Lo impongono le regole UEFA, lo impone la Champions League. E, se vogliamo, lo imporrebbe un po’ l’etica. Il tutto avverrà alle ore […] Leggi tutto L'articolo Liverpool-Napoli: ORARIO conferenza stampa Ancelotti, ...

Liverpool-Napoli : oggi parla Ancelotti - conferenza LIVE. Alvino : ”Ecco chi lo affiAncherà” : Liverpool-Napoli, la conferenza stampa di Ancelotti oggi 26 novembre 2019 – LIVE. Segui la diretta testuale conferenza STAMPA Ancelotti LIVE – Il Napoli oggi è costretto a rompere il silenzio stampa. Lo impongono le regole UEFA, lo impone la Champions League. E, se vogliamo, lo imporrebbe un po’ l’etica. Il lavoro fatto dai giornalisti intorno […] Leggi tutto L'articolo Liverpool-Napoli: oggi parla Ancelotti, ...

Gazzetta : Napoli - Anche Insigne riceverà una multa del 50%. Dovrà pagare 350mila euro : Tutto è andato come preventivato, le multe sono partite e adesso non resta che attendere che la battaglia legale con i calciatori abbia inizio. Una sola novità, come riporta la Gazzetta dello Sport, Allan non sarà l’unico calciatore a ricevere una multa pari al 50% dello stipendio. Aurelio De Laurentiis ha chiesto la stessa sanzione anche per Lorenzo Insigne che non è stato convocato per Liverpool: soffre per una contusione al braccio ...

Raid fuori scuola a Napoli : «Volevano uccidere Anche il bambino» : Ribadisce la «ferocia di un gruppo scellerato di criminali che ha scelto di agire per strada, nei pressi di una scuola, in un orario in cui la città si muove per svolgere le più...

Milan-Napoli : c’era Anche Allegri. Il tecnico è spettatore interessato : Milan-Napoli: c’era anche Allegri. Presente sugli spalti di San Siro per tutto l’arco del match NAPOLI ALLEGRI – Le possibilità di un esonero di Ancelotti per il momento restano basse. Non è passata tuttavia in secondo piano la presenza di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, sugli spalti di San Siro. Il tecnico toscano ha […] Leggi tutto L'articolo Milan-Napoli: c’era anche Allegri. Il tecnico è ...