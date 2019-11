ANAS CATANIA | 9 ARRESTI Lavori fatti male o incompleti in cambio di mazzette

ANAS - 9 arresti a Catania : così imprenditori e dipendenti risparmiavano sugli appalti e incassavano mazzette : “Allora, come è iniziata questa vicenda? Il vero nodo di tutta la discussione è che le imprese si aggiudicano gli appalti con dei ribassi troppo forti in funzione dei lavori da eseguire, quindi aggiudicandosi questi lavori con dei ribassi troppo forti, sono inclini ad andare a cercare un compromesso (…) io gli dicevo a lui come anche a tutti gli altri (imprenditori, ndr) voi dovete essere responsabili di quello che voi fate (…) poi l’insistenza ...

Sicilia : vertice su Ragusa-Catania - Cancelleri 'ANAS comprerà progetto' : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - Sarà Anas a comprare il progetto della Ragusa-Catania "rendendo l’opera completamente pubblica, e quindi senza pedaggio, e permettendo così di inserirla tra le opere strategiche e nello Sblocca cantieri. Tutto ciò voglio farlo entro la fine di questo anno". A dirlo è i

Catania - tangenti ai funzionari ANAS per risparmiare sui lavori delle strade : “Me la sucano qui a me”. Gli audio esclusivi a Piazzapulita : “Qui me la sucano a me“. Nelle intercettazioni esclusive che andranno in onda a Piazzapulita, su La7, il comportamento di alcuni dipendenti dell’Anas di Catania, sicuri di non essere scoperti dagli inquirenti. Venti appalti pubblici sono finiti nella lente d’ingrandimento della Guardia di finanza in quello che è considerato, dalla Procura della Repubblica, un raffinato sistema di corruzione: mazzette dagli imprenditori ai ...

**Corruzione : ANAS - 'sospesi con blocco stipendio tecnici arrestati a Catania'** : Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Anas, in seguito agli arresti eseguiti a Catania, "ha provveduto a sospendere i tecnici arrestati e a bloccare l’erogazione degli emolumenti mensili". Inoltre, la Security di Anas, si legge in una nota, "con il supporto di un gruppo di ingegneri della Direzione Generale,

Catania - operazione “buche d’oro” : lavori ANAS pagati e mai finiti - 8 arresti : Otto persone, tra funzionari Anas e imprenditori di Catania, Caltanissetta e Agrigento, sono state arrestate con l'accusa di "concorso per corruzione" nell'ambito di una maxi operazione ribattezzata "buche d'oro", coordinata dalla Procura di Catania. Si è scoperto che i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade della regione dissestate e piene di buche venivano pagati con cifre astronomiche, ma non venivano mai eseguiti fino in ...

Catania - arrestati per corruzione funzionari dell’ANAS e imprenditori : tangenti per i lavori di manutenzione delle strade : funzionari dell’Anas di Catania e imprenditori di Palermo, Caltanissetta e Agrigento sono stati arrestati all’alba dalla Guardia di Finanza con l’accusa di corruzione in concorso nell’ambito dell’operazione “buche d’oro” che ha portato alla luce un rodato sistema di tangenti in Sicilia. Si tratta, secondo quanto riferisce Repubblica, di otto persone nei confronti delle quali il gip della Procura di ...

